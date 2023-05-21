Всё потеряно, кроме девичьей чести?

Липецкие волейболистки проиграли и второй матч переходной серии, главный тренер дал эмоциональное интервью.

Волейбольный «Липецк» теперь на грани вылета из Суперлиги. Липчанки проиграли на своей площадке и второй переходный матч чемпиону Высшей лиги «А» курскому «ЮЗГУ-Атому», но если в первой игре сумели взять хотя бы одну партию, то теперь всё стало ещё грустнее – 0:3.

Счёт встречи по партиям красноречив – 25:18, 25:19, 25618 в пользу курянок. О чём можно говорить, если впервые наша команда повела в счёте в матче лишь в третьей партии 0 9:8, да и то ненадолго.

Не стала спасительницей и пропустившая первую игру из-за плохого самочувствия Светлана Суховерхова, которую тренеры бросили в бой по ходу первого сета, но один в поле не воин.

Напомним, что накануне стыков «Липецк» потерял двух игроков основного состава: Полина Юникова уехала в Казань, откуда ее брали в аренду, а Виктория Павлова – на просмотр в екатеринбургскую «Уралочку». Всё это тоже сказалось на боеспособности коллектива.

Да, липчанки в обоих матчах бились, да – старались. Как говорят в таких случаях, всё потеряно кроме чести. Но счёт в серии до 3-х побед уже 2-0 в пользу Курска, которому осталось выиграть лишь один матч, чтобы оформить выход в Суперлигу и, соответственно, вылет «Липецка» в Высшую лигу «А».

Следующая встреча пройдёт в Курске 24 мая – что-то подсказывает, что она и станет решающей. Если же нет, то 25 мая команды вновь встретятся на площадке «ЮЗГУ-Атома».

И ещё один факт: за весь сезон липчанки одержали лишь две победы чемпионате и обе на выезде. А в СК «Атлант» наша команда не выиграла ни одного матча – антирекорд, который нельзя превзойти, можно только повторить в будущем (не дай Бог!).



Андрей Смирнов после поражения вышел к публике



Послематчевый комментарий на этот раз дал лично главный тренер «Липецка» Андрей Смирнов, до этого делегировавший произносить оправдания после игр своему помощнику.

- Я жив, здоров, - уведомил он общественность, - В первую очередь хочется поздравить команду Курска. Они достойно выглядели весь сезон и в этих матчах просто показали свою игру. О нас… Я не знаю, как мы смотримся со стороны – специалистов много. Я считаю. Что команда старается что-то делать. Естественно, у нас есть определённые сложности, в первую очередь – в психологическом плане: нужно переломить ту или иную ситуацию, а мы пока не можем. Музыкант играет, как он умеет. Но он играет. Что можем, то показываем. Если кто-то чего-то не понимает, то пусть придёт к нам на тренировку – там поговорим. Последний раз у нас были на тренировке (видимо, имеется ввиду спортивное начальство, прим.) лет пять назад, что, кстати, даже обидно. Может в свете результатов первых стыковых матчей это прозвучит смешно, но мы поедем в Курск биться, а не просто отбывать номер.



Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Комментарий главного тренера гостей Юрия Токарева ниже

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Фото и видео пресс-службы ВК "Липецк"





