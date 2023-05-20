Труш обещает борьбу, тренер Курска недоволен – комментарии и видеообзор 1-го стыкового матча

Серию до 3-х побед наши начали с поражения.

Липецкие волейболистки на своей площадке в СК «Атлант» уступили курскому «ЮЗГУ-Атому» в первом стыковом матче за право в следующем сезоне выступать в Суперлиге – 1:3.

Подробности игры вы можете узнать здесь, а увидеть главные моменты – в прилагаемом видеофайле.

После игры главный тренер липчанок Андрей Смирнов вновь уступил право общения с прессой своему помощнику Александру Трушу, который пообещал, что первая неудача не выбьет его подопечных из колеи, они будут биться, ведь серия довольно длинная – до 3-х побед. Преимуществом Курска Труш назвал хороший игровой тонут: чемпионат в Высшей лиге завершился недавно, гостьи постоянно находились в деле, а липчанки в течение месяца только тренировались.

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Главный тренер «ЮЗГУ-Атома» Юрий Токарев заявил, что его устроил победный результат, но раскритиковал игру своих подопечных. В частности, он назвал «Липецк» - предсказуемой командой, которая в атаке делает слишком высокие передачи и пока мяч летит, соперник успевает перестроиться в защите. Но, по мнению гостя, его подопечные выжали не всё из такой игры соперников.

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Вторая игра пройдёт сегодня в СК «Атлант» в Копцевых Хуторах в 17:30, а затем серия переедет в Курск, где первая игра состоится 24 мая.







Фото и видео пресс-службы ВК "Липецк"

