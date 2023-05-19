Общество
сегодня, 13:38
Театр кукол начнет давать спектакли на уличной сцене
Она должна быть готова в конце июня.
В сквере у липецкого театра кукол сооружается уличная сцена. Основание для нее было подготовлено во время большого ремонта театра, начавшегося в прошлом году.
«Открытая сцена необходима, как пространство для новых форм театра. Она будет готова до 20 июня. На сцене будут показывать как спектакли текущего репертуара, так и новые постановки», —рассказали в областном управлении культуры и туризма.
Реконструкция театра проводится по федеральной программе «Культура». Ее общая стоимость составляет 128 миллионов рублей. В театре обновлен фасад, заменены система отопления, окна, паркет, реконструированы сцена и зрительный зал.
Фото: областное управление культуры и туризма
«Открытая сцена необходима, как пространство для новых форм театра. Она будет готова до 20 июня. На сцене будут показывать как спектакли текущего репертуара, так и новые постановки», —рассказали в областном управлении культуры и туризма.
Реконструкция театра проводится по федеральной программе «Культура». Ее общая стоимость составляет 128 миллионов рублей. В театре обновлен фасад, заменены система отопления, окна, паркет, реконструированы сцена и зрительный зал.
Фото: областное управление культуры и туризма
это крутяк
да
Ага