Общество

сегодня, 13:38

Театр кукол начнет давать спектакли на уличной сцене

3 409
#театр #ремонт
4
Театр кукол начнет давать спектакли на уличной сцене

Она должна быть готова в конце июня.

В сквере у липецкого театра кукол сооружается уличная сцена. Основание для нее было подготовлено во время большого ремонта театра, начавшегося в прошлом году.



«Открытая сцена необходима, как пространство для новых форм театра. Она будет готова до 20 июня. На сцене будут показывать как спектакли текущего репертуара, так и новые постановки», —рассказали в областном управлении культуры и туризма.



Реконструкция театра проводится по федеральной программе «Культура». Ее общая стоимость составляет 128 миллионов рублей. В театре обновлен фасад, заменены система отопления, окна, паркет, реконструированы сцена и зрительный зал.

Фото: областное управление культуры и туризма
3 409
#театр #ремонт
4

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

это крутяк

3 минуты назад
128 миллионов рублей
ответить

да

8 минут назад
какой может быть театр кукол в 21 веке ? Вот все эти деревянные истуканы на веревочках ? Э/то было актуально 500 лет назад, во времена Ришелье и дикого народа
ответить

Ага

51 минуту назад
На таком сонце самое то! Менеджеры
ответить
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
#лес #пожар
4
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
Общество

Еще в рубрике

История с душком из Сухой Лубны продолжается
#экология #отходы #свинокомплекс
2
История с душком из Сухой Лубны продолжается

сегодня, 13:32

Общество
В Липецкой области увеличилась численность зайцев, куниц и бобров
#животные
2
В Липецкой области увеличилась численность зайцев, куниц и бобров

сегодня, 12:41

Общество
64 липчанина получили компенсацию за несвоевременную зарплату
#трудовые права
3
64 липчанина получили компенсацию за несвоевременную зарплату

сегодня, 11:23

Общество
Жители улицы Литейной жалуются, что дорога в частном секторе превратилась в оживлённую трассу
#дорога #благоустройство
23
Жители улицы Литейной жалуются, что дорога в частном секторе превратилась в оживлённую трассу

сегодня, 10:28

Общество
В Липецкой области будет работать «горячая линия» по вопросам детского отдыха
#дети #лагерь #Роспотребнадзор
1
В Липецкой области будет работать «горячая линия» по вопросам детского отдыха

сегодня, 10:16

Общество
Спасатели вытащили из воды 18-летнюю девушку
#спасатели #УГПСС
4
Спасатели вытащили из воды 18-летнюю девушку

сегодня, 09:49

Общество