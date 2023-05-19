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На НЛМК наградили лучших наставников

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#наставничество
На НЛМК наградили лучших наставников

На Новолипецком металлургическом комбинате подвели итоги ежегодного корпоративного конкурса «Наставник Года». В 2022 году на это звание номинировали около четырех тысяч сотрудников компании.

В системе наставничества НЛМК задействованы все структурные подразделения компании. Наставники оказывают помощь в адаптации на предприятии новым сотрудникам, знакомят с производственным процессом и помогают освоить профессиональные навыки.

— Наставники вкладывают время и душу в своего подопечного, стараются положительно повлиять на его дальнейший трудовой путь. Как быстро новый работник освоит знания и навыки, как быстро он начнет работать самостоятельно — все это зависит от наставника. Для нас это очень важно, что нас поощряют, выделяют и дают возможность развиваться, — рассказала победительница конкурса, мастер конвертерного цеха Елена Сосновская.

Конкурс для наставников состоял из нескольких этапов. Жюри учитывали количество обученных подопечных, оценивали уровень вовлеченности, понимание задач наставничества и, конечно, профессиональные качества. Победителей определяли в категориях: преподаватель-консультант; инструктор производственного обучения; наставник для руководителей, специалистов и служащих; эксперт разработчик программ и оценочных средств, руководитель стажировки преподавателей базовых учебных заведений. В итоге, награды и звание «Наставник года» получили более 50 человек.
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#наставничество
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