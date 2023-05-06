Липецк проиграл первый матч за чемпионство в Высшей лиге по мини-футболу

Липчане на своей площадке уступили столичной КПРФ-2 – 1:2, пропустив решающий мяч за четыре минуты до финального свистка.

Пожалуй, первый раз сегодня дворец спорта «Атлант» под Липецком был заполнен так, что на трибунах не оставалось ни одного свободного места. Игра получилась достойной финала, обе команды продемонстрировали и красивую игру и бойцовское качества. Единственное, что разочаровало местную публику – это результат. В серии до двух побед «коммунисты» теперь вышли вперёд – 1-0.

У Липецка из-за травмы не смог сыграть Олег Кручинин, который в свое время трижды (!) становился чемпионом Высшей лиги, а в сезоне-2018/19 и лучшим игроком турнира именно в составе КПРФ-2. По нашей информации, не сможет он сыграть и через неделю в ответной встрече.

Зато ворота «коммунистов» защищал 30-летний уроженец Липецка Артём Салахов, которого наш клуб в своё время не сумел вернуть к себе. В системе МФК КПРФ он уже третий сезон.

Салахов и стал одной из самых заметных фигур в составе гостей. Убойный удар Ильи Елисеева голкипер умудрился отразить… головой. А когда и он был бессилен, на помощь пришёл каркас ворот: Александр Дунец мощно зарядил в перекладину.

Активность Липецка в первом тайме всё же дала свои плоды. Затяжная атака Липецка завершилась прострелом Павла Назарова, после которого мяч угодил в руку москвичу Олегу Безрукову – пенальти. На отражение 6-метрового у КПРФ-2 вместо Салахова вышел другой вратарь Александр Бойцов, но справиться с ударом Дениса Гуляйкина он не сумел – 1:0.

Салахов вернулся в ворота и в дальнейшем действовал безошибочно, своё игровое время он отстоял «на ноль».

Вести в счёте липчанам довелось … всего одну минуту. Неудачник предыдущего игрового эпизода Безруков сумел быстро реабилитироваться. На 18-й минуте он на пару с партнёром Русланом Курбановым убежал к воротам Родиона Залалетдинова, но не стал делиться мячом, а пробил сам – 1:1.

Второй тайм прошёл уже с преимуществом «коммунистов». Но и у липчан был свой шанс выйти вперёд: на 40-й минуте после удара Дунца мяч попал в руку Дениса Исакова, однако второго пенальти Липецк не дождался. Арбитр посчитал, что рука была прижата к туловищу и, соответственно, нарушения правил не было.

А затем наступил роковой момент на 46-й минуте. Гости заработали опаснейший штрафной, Курбанов мастерским ударом обвёл стенку с внешней стороны, поразив нижний угол.

Главный тренер Темур Алекберов тут же взял тайм-аут, выпустил Дунца в роли пятого полевого игрока, но перевести игру в овертайм липчане не сумели.

Напомним, что липчане второй год подряд пытаются отобрать у КПРФ-2 титул сильнейшей команды Высшей лиги. В прошлом сезоне оба финальных матча завершились в пользу москвичей с тем же счётом – 2:1, просто мистика какая-то.

Ломать неприятную традицию нашим предстоит 13 мая на арене УСЦ «Юность» в подмосковном Климовске. Если победит КПРФ-2, то она станет чемпионом, если липчане – будет решающий третий матч 14 мая на площадке «серпасто-молоткастых».

Липецкая область - КПРФ-2 (Москва) - 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 - Гуляйкин, 17 с 6-м. 1:1 – Безруков, 18. 1:2 - Курбанов, 46..

Липецкая область: Залалетдинов - Ил.Андреев, Дунец, Гибадуллин, Сосковец - Гуляйкин, Графский, Низамутдинов, Елисеев - Назаров, Подковыров, Докучаев.

КПРФ-2: Салахов (Бойцов, 17-17) - Савостьянов, Мандрусов, Родин, Ахуков - Курбанов, Коробейников (к), Безруков, Илько - Синельщиков, Д.Исаков, Трубин.

Предупреждения: Подковыров, 19. Гуляйкин, 28. Низамутдинов, 50 - Безруков, 17. Мандрусов, 21. Коробейников, 25. Синельщиков, 38.

Фолы: 8-7 (3-4).

Судьи А.Ценглер (Москва), В.Носов (Калуга). Инспектор А.Разинский (Москва).

6 мая. Липецкий район, Копцевы Хутора. СК «Атлант». 650 зрителей.