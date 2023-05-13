В Липецке за сутки 18 случаев COVID, один человек госпитализирован

ВОЗ ещё неделю назад объявила о прекращении пандемии, но люди продолжают болеть и умирать.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в Липецкой области выявлено 18 новых случаев инфекции, госпитализация потребовалась одному человеку.

Количество выздоровевших почти в два раза больше – 33 человека, вчера в регионе никто не умер от COVID, хотя ранее в мае погибли семь человек.

Всего с начала пандемии в 2020 году в Липецкой области по официальным данным заболели коронавирусом 183 480 человек, выздоровели 179 261. Вирус свёл в могилу 3 992 липчанина.

За минувшие сутки в РФ заболели 3 027 человек, попали в больницу 605, выздоровели 5 022. Зараза привела к гибели 27 россиян.