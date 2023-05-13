Коронавирус

сегодня, 11:18

В Липецке за сутки 18 случаев COVID, один человек госпитализирован

177
#COVID #статистика заболевания #коронавирус
В Липецке за сутки 18 случаев COVID, один человек госпитализирован

ВОЗ ещё неделю назад объявила о прекращении пандемии, но люди продолжают болеть и умирать.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в Липецкой области выявлено 18 новых случаев инфекции, госпитализация потребовалась одному человеку.

Количество выздоровевших почти в два раза больше – 33 человека, вчера в регионе никто не умер от COVID, хотя ранее в мае погибли семь человек.

Всего с начала пандемии в 2020 году в Липецкой области по официальным данным заболели коронавирусом 183 480 человек, выздоровели 179 261. Вирус свёл в могилу 3 992 липчанина.

За минувшие сутки в РФ заболели 3 027 человек, попали в больницу 605, выздоровели 5 022. Зараза привела к гибели 27 россиян.

177
#COVID #статистика заболевания #коронавирус

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
День Победы в Липецке (Фото)
#День Победы
35
День Победы в Липецке (Фото)
Общество

Еще в рубрике

Вторые сутки в Липецкой области умирают от COVID-19
#коронавирус
4
Вторые сутки в Липецкой области умирают от COVID-19

вчера, 12:09

Коронавирус
За сутки в Липецкой области один человек от COVID-19 умер, пятерых — госпитализировали
#коронавирус
За сутки в Липецкой области один человек от COVID-19 умер, пятерых — госпитализировали

11.05.2023 11:10

Коронавирус
Коронавирусная статистика: девять человек заболели, 33 — выздоровели
#Коронавирус
Коронавирусная статистика: девять человек заболели, 33 — выздоровели

10.05.2023 11:08

Коронавирус
В Липецкой области за сутки выявлено 19 больных COVID-19
#коронавирус
3
В Липецкой области за сутки выявлено 19 больных COVID-19

07.05.2023 11:28

Коронавирус
В день прекращения мировой пандемии в Липецкой области от COVID умер один человек
#COVID #статистика заболевания #коронавирус
7
В день прекращения мировой пандемии в Липецкой области от COVID умер один человек

06.05.2023 12:34

Коронавирус
Коронавирусная статистика: 18 человек заболели, 21 — выздоровел
#коронавирус
Коронавирусная статистика: 18 человек заболели, 21 — выздоровел

05.05.2023 11:15

Коронавирус