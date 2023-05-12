сегодня, 14:20
«Если никому нет до этого дела, то нужно взять и сделать самому»
Скульптуру «Фото на память» в Нижнем парке несколько месяцев назад разрисовывали вандалы. От нецензурных надписей ее очистил краевед Иван Климов.
«Ну стыдобища, развиваем туризм в городе, а памятник нашему дорогому Леонтию Ефремовичу (прим. Цаплину, известному липецкому фотографу XIX-XX веков) в самом центре Липецка на протяжении двух месяцев стоит вот в таком непотребном виде с надписью, хуже, чем на заборе!», — написал Иван в посте снабженном фотографиями, того как он чистит памятник.
Надписи Иван заметил еще зимой, когда привел в Нижний парк группу школьников.
— Один мальчик вчитался, другому шепнул. Они засмеялись, я стою, краснею. Потом забыл про надпись, очередную группу привожу, и снова все повторяется. Надоело на это смотреть, попросил у жены меламиновую губку и сходил утром, вымыл памятник. Если никому нет до этого дела, то нужно взять и сделать самому, — рассказал Иван Климов GOROD48.
Памятник «Фото на память» скульптора Андрея Сулина установлен в Нижнем парке семь лет назад.
Фото: vk.com
Это печально,
Предложение
Житель