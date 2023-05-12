Общество

сегодня, 14:20

«Если никому нет до этого дела, то нужно взять и сделать самому»

3 464
#памятник #уборка
1
«Если никому нет до этого дела, то нужно взять и сделать самому»

Скульптуру «Фото на память» в Нижнем парке несколько месяцев назад разрисовывали вандалы. От нецензурных надписей ее очистил краевед Иван Климов.

Краевед Иван Климов разместил на своей странице во «ВКонтакте рассказ о том, как почистил памятник «Фото на память».





«Ну стыдобища, развиваем туризм в городе, а памятник нашему дорогому Леонтию Ефремовичу (прим. Цаплину, известному липецкому фотографу XIX-XX веков) в самом центре Липецка на протяжении двух месяцев стоит вот в таком непотребном виде с надписью, хуже, чем на заборе!», — написал Иван в посте снабженном фотографиями, того как он чистит памятник.

Надписи Иван заметил еще зимой, когда привел в Нижний парк группу школьников.

— Один мальчик вчитался, другому шепнул. Они засмеялись, я стою, краснею. Потом забыл про надпись, очередную группу привожу, и снова все повторяется. Надоело на это смотреть, попросил у жены меламиновую губку и сходил утром, вымыл памятник. Если никому нет до этого дела, то нужно взять и сделать самому, — рассказал Иван Климов GOROD48.



Памятник «Фото на память» скульптора Андрея Сулина установлен в Нижнем парке семь лет назад.

Фото: vk.com
3 464
#памятник #уборка
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Это печально,

20 минут назад
потому что, всё это происходит с НАМИ! нежелание и апатия - как ответная реакция на нынешние времена...
ответить

Предложение

39 минут назад
школу креатива надо было привлечь
ответить

Житель

41 минуту назад
Во всем городе бардак, все перекопано, смет с дорог ни кто не убирает, стыдно смотреть, что мы хотим от парков?
ответить
День Победы в Липецке (Фото)
#День Победы
35
День Победы в Липецке (Фото)
Общество

Еще в рубрике

В Липецке откроется режиссерская лаборатория китайской драматургии
#театр #Китай
2
В Липецке откроется режиссерская лаборатория китайской драматургии

сегодня, 14:14

Общество
Прокуратура проверит размещение в Липецке социальных объектов под опорами ЛЭП
#ЛЭП #благоустройство
4
Прокуратура проверит размещение в Липецке социальных объектов под опорами ЛЭП

сегодня, 13:19

Общество
За год квадратный метр типовой квартиры в Липецке подрожал на 22 тысячи рублей
#цены #зарплаты #жилье
4
За год квадратный метр типовой квартиры в Липецке подрожал на 22 тысячи рублей

сегодня, 13:11

Общество
В Липецк привезут ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца
#религия
В Липецк привезут ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца

сегодня, 12:33

Общество
С сельхозпредприятия взыскали более 686 700 рублей за гибель пчёл
#пчёлы #сельское хозяйство
7
С сельхозпредприятия взыскали более 686 700 рублей за гибель пчёл

сегодня, 12:05

Общество
В Липецке достали из воды 176 метров сетей
#рыбалка #браконьерство
3
В Липецке достали из воды 176 метров сетей

сегодня, 10:54

Общество