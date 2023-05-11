«Негостеприимные»: липчане взяли третье «золото» на домашних Всероссийских соревнованиях

На этот раз отличилась наша женская команда в «трапе».

Липецкие снайперы завоевали третью «золотую» медаль на домашних Всероссийских соревнованиях по стендовой стрельбе.

Вновь одним из триумфаторов стала победительница вчерашних соревнований в личном зачёте Дарья Семьянова. Сегодня она вместе с Юлией Савельевой и Софьей Ивойловой заняла 1-е место в командных соревнованиях среди женщин в упражнении «трап».

Липчанки показали лучший результат в квалификации, а в «золотом» медаль-матче их соперницами стала первая сборная Татарстана (Полина Князева, Екатерина Субботина, Алина Ахатова).

Финал вышел непростым. По нынешним правилам спортсменки проводят по пять серий из пяти выстрелов, лучше стрелявшая команда после каждой серии получает по два очка (в случае ничьей – по одному).

Липчанки проиграли первую серию – 8:11, а вторую свели вничью – 9:9. Нервы у представительниц обеих команд были на пределе, третья серия закончилась нашим перевесом – 8:7. А затем в четвертой серии липчанки попали в цель лишь 7 раз. У соперниц оставались ещё три выстрела, которые могли помочь им сравнять счёт, но ошибку допустила Субботина, итог – 7:6 и Липецк вышел вперёд в матче.

В завершающей пятой серии накал достиг своего пика. Настолько, что даже Семьянова допустила два промаха, а Савельева – три. В ключевой момент липчанок повела за собой Ивойлова – единственная в двух командах, отстрелявшая без промаха. Итог 9:6 в пользу липчанок,и победные 5:3 по очкам в решающем матче.

Первой своих учениц поздравила наставница чемпионок Заслуженный тренер России Ирина Кравчук (этот момент на фото).

После завершения женского финала липчан можно было подозревать в том, что они крайне не радушные хозяева: три из трёх «золотые» медали остались у наших спортсменов.

Впервые иногородние стрелки поднялись на вершину пьедестала лишь после розыгрыша четвёртого комплекта медалей – в командном мужском трапе. Здесь победила сборная Москвы, в финале взявшая верх над командой краснодарского края – 6:4.

За 3-ю строчку здесь боролся второй состав сборной Липецкой области – Сергей Бурков, Илья Порядин и Эдуард Гуляев. Но в итоге парни уступили команде Москва-4 со счётом 3:7.

Завтра на стрельбище «Липецкий Металлург» будут разыграны первые награды в упражнении «скит».