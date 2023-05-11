Спорт

13 минут назад

«Негостеприимные»: липчане взяли третье «золото» на домашних Всероссийских соревнованиях

47
#Стендовая стрельба #Дарья Семьянова
«Негостеприимные»: липчане взяли третье «золото» на домашних Всероссийских соревнованиях

На этот раз отличилась наша женская команда в «трапе».

Липецкие снайперы завоевали третью «золотую» медаль на домашних Всероссийских соревнованиях по стендовой стрельбе.

Вновь одним из триумфаторов стала победительница вчерашних соревнований в личном зачёте Дарья Семьянова. Сегодня она вместе с Юлией Савельевой и Софьей Ивойловой заняла 1-е место в командных соревнованиях среди женщин в упражнении «трап».

Липчанки показали лучший результат в квалификации, а в «золотом» медаль-матче их соперницами стала первая сборная Татарстана (Полина Князева, Екатерина Субботина, Алина Ахатова).

Финал вышел непростым. По нынешним правилам спортсменки проводят по пять серий из пяти выстрелов, лучше стрелявшая команда после каждой серии получает по два очка (в случае ничьей – по одному).

Липчанки проиграли первую серию – 8:11, а вторую свели вничью – 9:9. Нервы у представительниц обеих команд были на пределе, третья серия закончилась нашим перевесом – 8:7. А затем в четвертой серии липчанки попали в цель лишь 7 раз. У соперниц оставались ещё три выстрела, которые могли помочь им сравнять счёт, но ошибку допустила Субботина, итог – 7:6 и Липецк вышел вперёд в матче.

В завершающей пятой серии накал достиг своего пика. Настолько, что даже Семьянова допустила два промаха, а Савельева – три. В ключевой момент липчанок повела за собой Ивойлова – единственная в двух командах, отстрелявшая без промаха. Итог 9:6 в пользу липчанок,и победные 5:3 по очкам в решающем матче.

Первой своих учениц поздравила наставница чемпионок Заслуженный тренер России Ирина Кравчук (этот момент на фото). 

После завершения женского финала липчан можно было подозревать в том, что они крайне не радушные хозяева: три из трёх «золотые» медали остались у наших спортсменов.

Впервые иногородние стрелки поднялись на вершину пьедестала лишь после розыгрыша четвёртого комплекта медалей – в командном мужском трапе. Здесь победила сборная Москвы, в финале взявшая верх над командой краснодарского края – 6:4.

За 3-ю строчку здесь боролся второй состав сборной Липецкой области – Сергей Бурков, Илья Порядин и Эдуард Гуляев. Но в итоге парни уступили команде Москва-4 со счётом 3:7.

Завтра на стрельбище «Липецкий Металлург» будут разыграны первые награды в упражнении «скит».

47
#Стендовая стрельба #Дарья Семьянова

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
День Победы в Липецке (Фото)
#День Победы
34
День Победы в Липецке (Фото)
Общество

Еще в рубрике

«Металлург» наконец-то забил дома и вновь сумел обыграть лидера
#Футбол #"Металлург"
2
«Металлург» наконец-то забил дома и вновь сумел обыграть лидера

сегодня, 16:54

Спорт
Президент ССР Анна Лещикова: «Первые медали липчане уже взяли, а дальше всё решит спорт»
#Стендовая стрельба
Президент ССР Анна Лещикова: «Первые медали липчане уже взяли, а дальше всё решит спорт»

вчера, 23:05

Спорт
Липецк проиграл первый матч за чемпионство в Высшей лиге по мини-футболу
#Мини-футбол
5
Липецк проиграл первый матч за чемпионство в Высшей лиге по мини-футболу

06.05.2023 20:46

Спорт
Разгневанный судья назначил два пенальти в пользу «Металлурга» - наши прервали серию поражений
#Футбол #"Металлург"
10
Разгневанный судья назначил два пенальти в пользу «Металлурга» - наши прервали серию поражений

05.05.2023 18:25

Спорт
Елецкого самбиста в Грозном не смогли остановить четыре соперника
#Самбо #Иван Агафонов
4
Елецкого самбиста в Грозном не смогли остановить четыре соперника

04.05.2023 17:22

Спорт
Липчане стали сильнейшими в единоборстве, которое придумал Геракл
#Панкратион
3
Липчане стали сильнейшими в единоборстве, которое придумал Геракл

04.05.2023 13:19

Спорт