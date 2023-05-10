Президент ССР Анна Лещикова: «Первые медали липчане уже взяли, а дальше всё решит спорт»

Обладателями первых «золотых» медалей Всероссийских соревнований по стендовой стрельбе, которые проходят на базе стрелково-стендового комплекса «Липецкий Металлург», стали липчане Дарья Семьянова и Роман Гуляев.

Липецк опять принимает сильнейших стрелков страны. За победу приехали бороться 220 снайперов из 17 регионов России, среди них 6 Заслуженных мастеров спорта, 27 мастеров спорта международного класса – уровень не ниже, чем в чемпионате России.

Организация соревнований на высшем уровне, а наиболее интересные моменты, в том числе финальные стрельбы, показывают в прямом эфире на канале START.

Соревнования в Липецке контролирует лично Анна Лещикова, президент Стрелкового Союза России.

- Региональные власти, Стрелковый Союз России, клуб «Липецкий Металлург» постарались сделать все, чтобы соревнования оправдали свой Всероссийский статус. Многое сделано для того, чтобы они прошли на высшем уровне, - сказала она GOROD48.

Лещикова считает, что у хозяев стенда липчан имеются все шансы собрать богатый медальный урожай. Тем более, что сегодня начало было положено.

В личных соревнованиях на траншейном стенде (упражнение «трап») медали завоевали липчане. У женщин победила участница Олимпийских Игр в Токио Дарья Семьянова, которая была сильнейшей и по итогам квалификации – 111 очков из 125 возможных и по итогам «медаль-матчей».

Второй стала еще одна липчанка Татьяна Барсук. Опытнейшая спортсменка, стрелявшая за Россию ещё в олимпийском Рио-де-Жанерйро-2016, на предварительной стадии показала лишь 6-й результат – 104 точных выстрела, но в решающий момент преобразилась и добралась до «серебряной» награды.

У мужчин настоящий спортивный подвиг совершил наш Алексей Гуляев. В полуфинал он пробился лишь с 7-м результатом – 107 разбитых тарелочек из 125. Лидировал же москвич Денис Зотов – 114, да и вообще первые четыре места в квалификации заняли стрелки из столицы. Но когда дело дошло до распределения медалей, Гуляев начал стрелять почти без промаха. И занял первое место! Вторым финишировал Валентин Кочуров из Челябинска. А победитель квалификации Зотов оказался лишь на 3-й позиции.

Подготовили наших медалистов Ирина Кравчук и Роман Гуляев.

Завтра в соревнованиях пройдут командные стрельбы в «трапе», а затем спортсмены перейдут к выяснению отношений на круглом стенде в упражнении «скит».