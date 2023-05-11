Чаплыгинец кирпичом разбил машину 21-летней девушки

У автомобиля «Киа Манджентис» оказалось разбито лобовое стекло.

В Чаплыгине 26-летний мужчина бросил кирпич в принадлежащий 21-летней девушке автомобиль «Киа Манджентис», разбив лобовое стекло и тем самым причинив ущерб более чем в 16 000 рублей. Хозяйка машины сразу обратилась в полицию.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, участковый оперативно нашёл подозреваемого и тот сразу во всём сознался.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.