Происшествия

сегодня, 16:52

Чаплыгинец кирпичом разбил машину 21-летней девушки

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#повреждение имущества #хулиганство
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Чаплыгинец кирпичом разбил машину 21-летней девушки

У автомобиля «Киа Манджентис» оказалось разбито лобовое стекло.

В Чаплыгине 26-летний мужчина бросил кирпич в принадлежащий 21-летней девушке автомобиль «Киа Манджентис», разбив лобовое стекло и тем самым причинив ущерб более чем в 16 000 рублей. Хозяйка машины сразу обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, участковый оперативно нашёл подозреваемого и тот сразу во всём сознался.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
2 540
#повреждение имущества #хулиганство
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Комментарии (2)

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Эхо

48 минут назад
С учётом цен на автомобили, ещё мало дали...
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Пессимист

52 минуты назад
Вот если бы ей фингалов понаставили, так это ерунда, условно отделался бы, в её годы до свадьбы заживёт, тем более - девушка! А вот стекло разбить - это особо тяжкое преступление, тут надо карать по всей строгости
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