Общество
сегодня, 13:48
В Ельце появился список запрещенных для купания мест
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Там установят аншлаги «Купаться запрещено».
Глава Ельца Евгений Боровских подписал постановление «Об утверждении перечня особо опасных мест на водных объектах, запрещенных для купания, расположенных на территории городского округа город Елец».
Как сообщает районная газета « Красное знамя», на правом берегу Быстрой Сосны запрещенными для купания обозначены районы железнодорожного моста, улиц Засосенской и Новолипецкой, на левом — улиц Нижний Затон, 1-й Речной, Карла Маркса, а также все водные объекты Петровского парка (улица Ани Гайтеровой).
Аварийно-спасательной службе Ельца в этих местах предписано организовать установку информационных аншлагов «Купаться запрещено».
Как сообщает районная газета « Красное знамя», на правом берегу Быстрой Сосны запрещенными для купания обозначены районы железнодорожного моста, улиц Засосенской и Новолипецкой, на левом — улиц Нижний Затон, 1-й Речной, Карла Маркса, а также все водные объекты Петровского парка (улица Ани Гайтеровой).
Аварийно-спасательной службе Ельца в этих местах предписано организовать установку информационных аншлагов «Купаться запрещено».
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