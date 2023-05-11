Происшествия

37 минут назад

Украденную 9 мая козу вернули хозяину

1 286
#кража #животные
1
Украденную 9 мая козу вернули хозяину

Подозреваемому в краже грозит до пяти лет лишения свободы.

9 мая в Чаплыгине в полицию обратился 50-летний мужчина, у которого вечером со двора дома по улице Горького украли козу. Стоимость животного хозяин оценил в 8 000 рублей.

Полицейские быстро нашли и животное, и его похитителя. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, под подозрение попал 44-летний знакомый потерпевшего, который зашёл в гости, увидел, что хозяина нет дома, и забрал себе пасущуюся у ворот козу, которую собирался продать. Но не успел: животное нашли и вернули хозяину.

коза2.jpg

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
1 286
#кража #животные
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

god's

11 минут назад
Сватов насмотрелся
ответить
День Победы в Липецке (Фото)
#День Победы
34
День Победы в Липецке (Фото)
Общество

Еще в рубрике

«Заминировавший» дома в Троекурово мужчина получил год ограничения свободы
#телефонный терроризм #минирование
«Заминировавший» дома в Троекурово мужчина получил год ограничения свободы

3 минуты назад

Происшествия
Ссора сожителей из-за похода в клуб обернулась поножовщиной
#конфликт #поножовщина
1
Ссора сожителей из-за похода в клуб обернулась поножовщиной

47 минут назад

Происшествия
В поселке Тракторном перевернулся «ВАЗ-2111»
#ДТП
В поселке Тракторном перевернулся «ВАЗ-2111»

51 минуту назад

Происшествия
«Фольксваген Пассат» подожгли по ошибке
#пожар #поджог
7
«Фольксваген Пассат» подожгли по ошибке

сегодня, 11:58

Происшествия
37-летний липчанин сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТП
#ДТП
6
37-летний липчанин сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТП

сегодня, 11:08

Происшествия
В Липецке с четвёртого этажа упал 30-летний житель Лебедяни
#падение с высоты
2
В Липецке с четвёртого этажа упал 30-летний житель Лебедяни

сегодня, 10:37

Происшествия