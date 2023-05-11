Украденную 9 мая козу вернули хозяину

Подозреваемому в краже грозит до пяти лет лишения свободы.

9 мая в Чаплыгине в полицию обратился 50-летний мужчина, у которого вечером со двора дома по улице Горького украли козу. Стоимость животного хозяин оценил в 8 000 рублей.Полицейские быстро нашли и животное, и его похитителя. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, под подозрение попал 44-летний знакомый потерпевшего, который зашёл в гости, увидел, что хозяина нет дома, и забрал себе пасущуюся у ворот козу, которую собирался продать. Но не успел: животное нашли и вернули хозяину.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.