Здоровье
сегодня, 11:33
В Липецкой области уже 529 человек пострадали от клещей
Каждый пятый клещ был заразен.
По поводу присасывания клещей в медицинские организации Липецкой области обратились уже 529 человек. Среди пострадавших 241 ребенок. Покусы клещами зарегистрированы во всех городах и районах Липецкой области.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, по состоянию на 4 мая в лаборатории были доставлены для исследования 478 клещей, из них 60 были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (12,5%), 37 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (7,7%), 4 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,8%).
В 18,5% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 67,1% случаев – на территории домовладений и приусадебных участков.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, по состоянию на 4 мая в лаборатории были доставлены для исследования 478 клещей, из них 60 были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (12,5%), 37 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (7,7%), 4 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,8%).
В 18,5% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 67,1% случаев – на территории домовладений и приусадебных участков.
Липчанка