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В Липецкой области уже 529 человек пострадали от клещей

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#клещи
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В Липецкой области уже 529 человек пострадали от клещей

Каждый пятый клещ был заразен.

По поводу присасывания клещей в медицинские организации Липецкой области обратились уже 529 человек. Среди пострадавших 241 ребенок. Покусы клещами зарегистрированы во всех городах и районах Липецкой области.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, по состоянию на 4 мая в лаборатории были доставлены для исследования 478 клещей, из них 60 были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (12,5%), 37 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (7,7%), 4 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,8%).

В 18,5% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 67,1% случаев – на территории домовладений и приусадебных участков.

1 451
#клещи
1

Комментарии (1)

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Липчанка

25 минут назад
Почему тогда в Городской поликлинике номер 1 нам отказали делать прививку от энцефалита мотивировали тем что у нас его НЕ ОБНАРУЖЕНО???
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