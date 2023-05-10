В Липецкой области уже 529 человек пострадали от клещей

Каждый пятый клещ был заразен.

По поводу присасывания клещей в медицинские организации Липецкой области обратились уже 529 человек. Среди пострадавших 241 ребенок. Покусы клещами зарегистрированы во всех городах и районах Липецкой области.



Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, по состоянию на 4 мая в лаборатории были доставлены для исследования 478 клещей, из них 60 были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (12,5%), 37 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (7,7%), 4 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,8%).



В 18,5% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 67,1% случаев – на территории домовладений и приусадебных участков.



