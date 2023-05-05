В столкновении автобуса и «Ниссана» на улице Советской пострадала женщина-водитель

Всего за прошедший день в дорожных авариях получили травмы три человека.





4 мая в Липецке на улице Советской столкнулись автобус «ЛиАЗ» и автомобиль «Ниссан-Альмера». В аварии получила травмы 45-летняя женщина — водитель «Ниссана».



«По предварительным сведениям, при выезде с прилегающей территории женщина не уступила дорогу автобусу», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.



На дороге «Обход Липецка» в стоящие «Ладу-111730» и «Шкоду-Фабиа» врезался автомобиль «Люксген», которым управлял 40-летний водитель. В аварии пострадали 41-летняя и 47-летняя пассажирки «Шкоды»,



Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 12 аварий, они обошлись без пострадавших.



Фото УГИБДД по Липецкой области



