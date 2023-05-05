Происшествия

57 минут назад

В столкновении автобуса и «Ниссана» на улице Советской пострадала женщина-водитель

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#авария #ДТП
В столкновении автобуса и «Ниссана» на улице Советской пострадала женщина-водитель

Всего за прошедший день в дорожных авариях получили травмы три человека. 

4 мая в Липецке  на улице  Советской столкнулись автобус «ЛиАЗ» и автомобиль «Ниссан-Альмера». В аварии получила травмы 45-летняя женщина — водитель «Ниссана».

«По предварительным сведениям, при выезде с прилегающей территории женщина не уступила дорогу автобусу», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.

На дороге «Обход Липецка» в стоящие  «Ладу-111730» и  «Шкоду-Фабиа» врезался автомобиль «Люксген», которым управлял 40-летний водитель.  В аварии пострадали 41-летняя  и 47-летняя пассажирки «Шкоды», 

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 12 аварий, они обошлись без пострадавших. 

Фото УГИБДД по Липецкой области

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#авария #ДТП

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