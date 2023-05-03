Общество

26 минут назад

Фонтаны Комсомольского пруда запустят в мае-июне

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#фонтаны
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Фонтаны Комсомольского пруда запустят в мае-июне

До этого времени должен закончится ремонт подпорной стенки пруда. 

Фонтанный комплекс Комсомольского пруда заработает после завершения ремонта подпорной стены водоема. Как сообщили в управлении главного смотрителя, контракт на ремонт уже разыгран. Победитель аукциона демонтирует бетонное основание отмостки чаши пруда, выполнит выемку грунта вдоль подпорной стены, укрепит стены  железобетонной стяжкой, устроит гидроизоляцию и глиняный замок вдоль подпорной стены. эти работы обойдутся городскому бюджету в 1,6 миллиона рублей. 

— В прошлом году подпорную стену комплекса уже ремонтировали. К выполненным работам замечаний не было. Во время обследования пруда перед зимой обнаружена ещё одна течь в другом месте, — рассказали в управлении.

По контракту ремонт должен завершится в июне. Однако подрядчик намерен закончить работу раньше – в мае. 

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#фонтаны
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Комментарии (1)

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ё

9 минут назад
Фонтаны Комсомольского пруда запустят в мае-июне, лучше в декабре.
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