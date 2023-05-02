53 минуты назад
Adidas планирует передать подразделение в РФ зарубежному инвестору
Один из самых крупных в мире производителей спортивной одежды Adidas может пойти по примеру Reebok, передав свое российское подразделение под управление иностранному инвестору.
Источник издания утверждает, что компания такими образом может перезапустить около 100 наиболее доходных магазинов в стране.
Немецкий бренд Adidas, как и другие глобальные компании, объявил о приостановке работы в России и временном закрытии розничных магазинов в марте 2022 года.
В датированных 20 марта 2023 года пояснениях к отчетности ООО "Адидас" за прошлый год сказано, что руководство компании минимизирует последствия разрыва цепочек поставок товара.
В частности, ООО "Адидас" договорилось о скидке в 14% на аренду московского офиса на 2023 год. Компания также сдала в субаренду офисные площади до 2026 года и заключила два контракта на субаренду складских помещений в деревне Новоселки Подмосковья сроком до 2024 года и 2026 года.
На конец 2022 года российская структура Adidas арендовала 153 помещения под магазины, включая бывшую ранее флагманской точку в Москве на Кузнецком мосту.
Выручка ООО "Адидас" в прошлом году снизилась на 55,1%, до 24,97 млрд рублей год к году. Чистый убыток оказался на уровне 7,93 млрд руб. против чистой прибыли 3,99 млрд руб. годом ранее.
По пути передачи российского бизнеса в 2022 году пошел другой крупный производитель спортивной одежды и обуви Reebok. Этот бренд в 2005–2022 годах входил в число структур Adidas, а затем был продан американской Authentic Brands Group (ABG).
Российское подразделение Reebok перешло турецкому холдингу FLO Retailing, договорившемуся о производстве вещей бренда. Магазины Reebok в РФ в результате переименованы в Sneaker Box и стали мультибрендовыми.