В России

53 минуты назад

Adidas планирует передать подразделение в РФ зарубежному инвестору

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#Adidas #Reebok #уход из РФ

Один из самых крупных в мире производителей спортивной одежды Adidas может пойти по примеру Reebok, передав свое российское подразделение под управление иностранному инвестору.

Один из крупнейших в мире производителей спортивной одежды Adidas, временно закрывший магазины в России весной 2022 года, по примеру Reebok может передать местное подразделение альтернативному иностранному инвестору, - пишет "Ъ" со ссылкой на рынке ритейла. Это позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов в новом формате. Пока российский Adidas поддерживает деятельность, сдав часть офисных и складских помещений в субаренду. Спрос на одежду и обувь известных брендов частично ушел в онлайн, но потенциал для развития спортивных магазинов сохраняется, - полагают эксперты.

Источник издания утверждает, что компания такими образом может перезапустить около 100 наиболее доходных магазинов в стране.

Немецкий бренд Adidas, как и другие глобальные компании, объявил о приостановке работы в России и временном закрытии розничных магазинов в марте 2022 года.

В датированных 20 марта 2023 года пояснениях к отчетности ООО "Адидас" за прошлый год сказано, что руководство компании минимизирует последствия разрыва цепочек поставок товара.

В частности, ООО "Адидас" договорилось о скидке в 14% на аренду московского офиса на 2023 год. Компания также сдала в субаренду офисные площади до 2026 года и заключила два контракта на субаренду складских помещений в деревне Новоселки Подмосковья сроком до 2024 года и 2026 года.

На конец 2022 года российская структура Adidas арендовала 153 помещения под магазины, включая бывшую ранее флагманской точку в Москве на Кузнецком мосту.

Выручка ООО "Адидас" в прошлом году снизилась на 55,1%, до 24,97 млрд рублей год к году. Чистый убыток оказался на уровне 7,93 млрд руб. против чистой прибыли 3,99 млрд руб. годом ранее.

По пути передачи российского бизнеса в 2022 году пошел другой крупный производитель спортивной одежды и обуви Reebok. Этот бренд в 2005–2022 годах входил в число структур Adidas, а затем был продан американской Authentic Brands Group (ABG).

Российское подразделение Reebok перешло турецкому холдингу FLO Retailing, договорившемуся о производстве вещей бренда. Магазины Reebok в РФ в результате переименованы в Sneaker Box и стали мультибрендовыми.
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#Adidas #Reebok #уход из РФ

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