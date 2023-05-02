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25 минут назад
Депутаты от ЛДПР разрабатывают закон о введении в РФ выплат за продолжительный брак
Депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают законопроект о введении в России выплат для супружеских пар за продолжительный брак.
Заместитель руководителя фракции либерал-демократов Ярослав Нилов рассказал, что депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают законопроект о введении по всей стране меры поддержки в виде выплат для супружеских пар за продолжительность брака после 20 лет пребывания в нем, - передает ТАСС.
По его словам, в настоящее время в нескольких регионах уже установлены разные меры поддержки таких пар.
"Мы считаем, что с учетом сложившейся ситуации, когда надо помогать, поддерживать материнство и детство, надо поддерживать и институт семьи. В преддверии праздника - Дня семьи, любви и верности [8 июля] - было бы правильно предложить рассмотреть федеральную инициативу для тех, кто находится долго в браке", - заявил депутат.
"Если люди находятся в браке более 20 лет - давайте им будем выплачивать по 20 тысяч каждому супругу без учета районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет. Кроме этого регионы будут иметь право дополнительно устанавливать меры соцподдержки", - пояснил Нилов.
Он отметил, что во фракции этот законопроект хотят посвятить основателю партии Владимиру Жириновскому, "чей первый и единственный брак продлился много десятилетий", несмотря на трудности.
Документ планируется отправить на отзыв в правительство до конца нынешней весенней сессии Госдумы.
По его словам, в настоящее время в нескольких регионах уже установлены разные меры поддержки таких пар.
"Мы считаем, что с учетом сложившейся ситуации, когда надо помогать, поддерживать материнство и детство, надо поддерживать и институт семьи. В преддверии праздника - Дня семьи, любви и верности [8 июля] - было бы правильно предложить рассмотреть федеральную инициативу для тех, кто находится долго в браке", - заявил депутат.
"Если люди находятся в браке более 20 лет - давайте им будем выплачивать по 20 тысяч каждому супругу без учета районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет. Кроме этого регионы будут иметь право дополнительно устанавливать меры соцподдержки", - пояснил Нилов.
Он отметил, что во фракции этот законопроект хотят посвятить основателю партии Владимиру Жириновскому, "чей первый и единственный брак продлился много десятилетий", несмотря на трудности.
Документ планируется отправить на отзыв в правительство до конца нынешней весенней сессии Госдумы.