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сегодня, 12:25

В Липецке 1 мая ограничат движение транспорта

6 542
#ограничение движения
В Липецке 1 мая ограничат движение транспорта

УМВД России по Липецкой области публикует схему движения общественного транспорта во время массовых мероприятий 1 мая

Так с 11.00 до 12.00 будет ограничено движение по следующим улицам:

- Космонавтов (от пересечения с улицей Валентины Терешковой до улицы Гагарина);
- Гагарина (от площади Авиаторов до площади Героев);
- Зегеля (от площади Героев до улицы Плеханова);
- Плеханова (от пересечения с улицей Зегеля до Липецкого Городища);

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Объезд улицы Гагарина (на участке от площади Авиаторов до улицы Зегеля) возможен по улицам Тельмана, Вавилова, Кротевича, Нестерова. Объезд участка улиц Зегеля и Плеханова возможен по улицам Интернациональная, Ленина, и по Петровскому подъезду.

Липчан просят заранее продумать маршрут своего движения с учетом временных ограничений.

6 542
#ограничение движения

Комментарии (6)

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Мимоходом

5 минут назад
Достали праздношатающиеся перекрывали.
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Мимоходом

9 минут назад
Начинается. Потом велопробеги, марафоны, кроссы пойдут. В перемешку с раскопками и ремонтами дорог. Совсем житья не стало.
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Мимоходом

14 минут назад
Катерина, коммунисты шествие затеяли. Их не волнует ничего.
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Катерина

18 минут назад
А что за праздничные мероприятия? Всё же под запретом.
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энергичная бабушка

38 минут назад
Ветеран, Я тоже возмущена. Как это так,может мне срочно надо будет выехать по делам.
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Ветеран

54 минуты назад
Они,что не знают, что Интернациональная перекопана или просто издеваются?
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