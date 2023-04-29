Общество
сегодня, 12:25
В Липецке 1 мая ограничат движение транспорта
УМВД России по Липецкой области публикует схему движения общественного транспорта во время массовых мероприятий 1 мая
Так с 11.00 до 12.00 будет ограничено движение по следующим улицам:
- Космонавтов (от пересечения с улицей Валентины Терешковой до улицы Гагарина);
- Гагарина (от площади Авиаторов до площади Героев);
- Зегеля (от площади Героев до улицы Плеханова);
- Плеханова (от пересечения с улицей Зегеля до Липецкого Городища);
Объезд улицы Гагарина (на участке от площади Авиаторов до улицы Зегеля) возможен по улицам Тельмана, Вавилова, Кротевича, Нестерова. Объезд участка улиц Зегеля и Плеханова возможен по улицам Интернациональная, Ленина, и по Петровскому подъезду.
Липчан просят заранее продумать маршрут своего движения с учетом временных ограничений.
- Космонавтов (от пересечения с улицей Валентины Терешковой до улицы Гагарина);
- Гагарина (от площади Авиаторов до площади Героев);
- Зегеля (от площади Героев до улицы Плеханова);
- Плеханова (от пересечения с улицей Зегеля до Липецкого Городища);
Объезд улицы Гагарина (на участке от площади Авиаторов до улицы Зегеля) возможен по улицам Тельмана, Вавилова, Кротевича, Нестерова. Объезд участка улиц Зегеля и Плеханова возможен по улицам Интернациональная, Ленина, и по Петровскому подъезду.
Липчан просят заранее продумать маршрут своего движения с учетом временных ограничений.
Мимоходом
Мимоходом
Мимоходом
Катерина
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