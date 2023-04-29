В Липецке 1 мая ограничат движение транспорта

УМВД России по Липецкой области публикует схему движения общественного транспорта во время массовых мероприятий 1 мая

Так с 11.00 до 12.00 будет ограничено движение по следующим улицам:- Космонавтов (от пересечения с улицей Валентины Терешковой до улицы Гагарина);- Гагарина (от площади Авиаторов до площади Героев);- Зегеля (от площади Героев до улицы Плеханова);- Плеханова (от пересечения с улицей Зегеля до Липецкого Городища);Объезд улицы Гагарина (на участке от площади Авиаторов до улицы Зегеля) возможен по улицам Тельмана, Вавилова, Кротевича, Нестерова. Объезд участка улиц Зегеля и Плеханова возможен по улицам Интернациональная, Ленина, и по Петровскому подъезду.Липчан просят заранее продумать маршрут своего движения с учетом временных ограничений.