Родился в рубашке: водитель развороченного в ДТП кроссовера не стал обращаться за помощью врачей

Авария произошла на трассе «Орел-Тамбов».

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Днем 28 апреля на 292 километре трассы «Орел-Тамбов» под Липецком разорвало кросcовер «Ниссан»: корпус машины остался на дороге, а боковая часть повисла на столбах отбойника.





В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что «Ниссан» врезался в ограждение. 58-летний водитель уцелел.



— Водитель автомобиля за медицинской помощью не обращался, — сказали в полиции.



По словам очевидцев, на трассе образовался затор, он начинается чуть ли не от цемзавода.

