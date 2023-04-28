Происшествия
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Родился в рубашке: водитель развороченного в ДТП кроссовера не стал обращаться за помощью врачей
Авария произошла на трассе «Орел-Тамбов».
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Днем 28 апреля на 292 километре трассы «Орел-Тамбов» под Липецком разорвало кросcовер «Ниссан»: корпус машины остался на дороге, а боковая часть повисла на столбах отбойника.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что «Ниссан» врезался в ограждение. 58-летний водитель уцелел.
— Водитель автомобиля за медицинской помощью не обращался, — сказали в полиции.
По словам очевидцев, на трассе образовался затор, он начинается чуть ли не от цемзавода.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что «Ниссан» врезался в ограждение. 58-летний водитель уцелел.
— Водитель автомобиля за медицинской помощью не обращался, — сказали в полиции.
По словам очевидцев, на трассе образовался затор, он начинается чуть ли не от цемзавода.
Скорее
Однако
Викторм
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