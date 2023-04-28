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Родился в рубашке: водитель развороченного в ДТП кроссовера не стал обращаться за помощью врачей

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#ДТП
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Авария произошла на трассе «Орел-Тамбов».

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Днем 28 апреля на 292 километре трассы «Орел-Тамбов» под Липецком разорвало кросcовер «Ниссан»: корпус машины остался на дороге, а боковая часть повисла на столбах отбойника.


В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что «Ниссан» врезался в ограждение. 58-летний водитель уцелел.

— Водитель автомобиля за медицинской помощью не обращался, —  сказали в полиции.

По словам очевидцев, на трассе образовался затор, он начинается чуть  ли не от цемзавода. 
5 1811
#ДТП
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Комментарии (5)

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Всего ,,распил,,когда же введут ответственность за это?
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Однако

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Викторм, обижаешь. Он - летел!
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Викторм

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Это как же он гнал?
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Видящий

57 минут назад
Мимо проезжали огромная пробка.Пол машины снесено часть от неё валяется в метрах 15 от нее очень жуткое зрелище
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Да

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