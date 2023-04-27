Кто на новенького?

Мандат депутата Государственной Думы, ставший свободным после скоропостижной смерти Николая Борцова, будет разыгран уже этой осенью. ЦИК назначит выборы по одномандатному избирательному округу № 114 не позднее чем за 85 дней до Единого дня голосования. После решения ЦИК начнется кампания по выдвижению кандидатов.

В 2021 году при формировании действующего состава Госдумы основная борьба в округе № 114 развернулась между единороссом Николаем Борцовым и коммунистом Николаем Быковским. По итогам голосования Николай Борцов набрал 48,15% голосов, а его тезка и конкурент Николай Быковских — 19,93%.



«Единая Россия» примет участие в дополнительных выборах. Кто станет основным кандидатом партии, определит партийное голосование», — так ответили GOROD48 на вопрос об участии в выборах по 114-му округу в областном отделении «ЕР».



В региональном отделении КПРФ заявили, что кандидата от партии выдвинет Центральный комитет КПРФ. Липецкое отделение, конечно же, обсудит и представит свои предложения.



— С кадрами у нас проблем нет, что на федеральном, что на региональном уровнях. Есть люди достойные, зарекомендовавшие себя, как настоящие борцы, — сказал второй секретарь регионального отделения КПРФ Сергей Токарев.



По словам Сергея Токарева, кандидатами на довыборах могут стать и члены фракции КПРФ в областном Совете депутатов.



Политолог Роман Марков среди возможных кандидатов от регионального отделения партии «Единая Россия» назвал известного лебедянского бизнесмена Александра Кремнева.



— Однако можно ожидать интересных и неожиданных ходов от партии власти, она может выдвинуть, например, общественников, заработавших политические очки за последние полтора года, молодых политиков (я имею ввиду людей 35-40 лет), может быть, появится какое-то новое лицо — волонтер, связанный с СВО, — предположил Роман Марков.



Другие партии, по мнению политолога, могут выставить кандидатов из «авангарда областного Совета», так как эти политики имеют определенную известность.



Если КПРФ выдвинет известного в области кандидата, то основная борьба за думский мандат развернется, скорее всего, между этой партией и «Единой Россией». Однако Роман Марков не исключил вариант участия в выборах малоизвестного в области кандидата от КПРФ, которого местные коммунисты выдвинут, подчинившись партийной дисциплине.



— Думаю, что от «Единой России» будет выдвигаться кандидат, который может быть известен в Липецкой области ввиду своего экономического ресурса. Госдума РФ сегодня — это конкуренция капиталов, кошельков, возможности выступать потенциальным меценатом и лицом партии. Поэтому, кандидатов следует искать среди представителей региональной экономической элиты. Что касается КПРФ, то, скорее всего, снова будет выдвинут Николай Быковских, который на предыдущих выборах показал неплохие результаты при откровенных симпатиях региональной власти к кандидату от «Единой России». Если конкуренция и будет иметь место, то исключительно между кандидатом от партии власти и липецкими коммунистами, — считает доктор политических наук, политолог Александр Скиперских.