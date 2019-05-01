Первомай для галочки

Профсоюзы окончательно деградировали, превратив маевку в обязаловку и концерт.

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В прошлом году лидер областного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Липецкой области» Анатолий Жидких заявил на митинге, прошедшем 19 июня, о том, что профсоюзы не приемлют повышения пенсионного возраста. Но соответствующий закон бы принят - всем россиянам вне зависимости от пола накинули «пятерочку» без права обжалования приговора. И это несмотря на то, что подавляющее большинство россиян не поддержало намерения власти.Казалось бы, Первомай - как раз тот повод, чтобы еще раз проговорить эту тему. Тем более, что профсоюзные взносы в регионе выплачивают 126 848 человек (в структуре членских организаций Федерации - 1145 первичных и объединенных профсоюзных организаций). Однако сегодня в праздничные профсоюзные колонны не вряд ли влились даже 7 тысяч человек, которых ждал Анатолий Жидких. При этом, что характерно, половина участников шествия и вовсе не являлась членами профсоюзов!Да-да, именно так. По моим прикидкам, половину манифестантов составляла студенческая молодежь. И часть ее пришла к Быханову саду только потому, что так им было приказано.- Может, оценки хорошие поставят! - честно признался парнишка из колледжа сервиса и дизайна.Девушка по имени Даша ничего не знала о Первомае. Ее подруга Юля вспомнила, что при Советской власти 1 мая назывался Международным Днем солидарности трудящихся. Ей это папа рассказал. Папа работал на ЛТЗ, но завод закрыли. Потом папа перешел на работу в «оборонку», на Липецкий завод гусеничных тягачей, но сейчас предприятие находится в стадии реорганизации, и папе платят за простой две трети от зарплаты, и то нерегулярно. Семья живет за счет заработка мамы и ее старшего брата.- Сейчас 1 мая называется «Мир! Труд! Май!», - говорит студенточка.А вот кого я на Первомае вообще не думал встретить, так это группу студентов-туркмен из Липецкого госпедуниверситета. 20-летняя староста 1 курса факультета филологии (ребята учат русский и английский языки) Шахназа Бабажанова в отличие от своих ровесников очень хорошо говорит по-русски. По ее словам, из всех бывших советских праздников на ее родине отмечают только День Победы. Что такое Первомай, никто не знает.- Нам просто интересно! Сюда пришли, лишь бы в общежитии не спать! - говорит девушка.А вот и две девочки дошкольного возраста, которых сюда добровольно-принудительно привели мамы. Зачем вы сюда пришли, девочки?- На парад посмотреть. На 9 мая!Молодежную «сборную» организаторы ставят во главе колонны за главным лозунгом этого Первомая: «За справедливую экономику во имя человека труда!» Ребятам раздают растяжки с другими слоганами, среди которых нет ни одного драйвового. Кому-то достаются флаги «Единой России». Никто из тех, с кем я поговорил, не сказал, что сделал сегодня осознанный выбор: пришел на демонстрацию и встал под лозунг и флаг по желанию. И никто не сказал ни одного доброго слова о профсоюзах, мол, они - для галочки! Т.е. ставка на молодежь, если она и была, организаторами шествия сделана напрасно. Возможно, что Анатолий Жидких таким образом просто увеличил массовку.Уже работающие люди также не скрывают, что пришли сюда не по зову сердца. Разве что один пожилой преподаватель ЛГТУ не скрывал, что полюбил маевки еще в советскую эпоху, когда на них приходили десятки тысяч человек. А его коллега шутит, что сейчас мы солидарны не с прогрессивной общественностью, а теми странами и народами, кто еще не отвернулся от России. Профсоюзы, по его мнению, слабы, а государство коррумпировано.- Мне - 64 года. Мой трудовой стаж - более 40 лет. Но у меня пенсия-минималка. Чтобы хоть как-то выживать, работаю нянечкой в детсаду, ведь за квартиру надо платить пять тысяч рублей в месяц. Не знаю, сколько еще продержусь, - говорит Надежда Александровна, которой заведующая детсада попросила прийти на митинг, а она не посмела отказать. Членство в профсоюзах ей ничего не дает, а только отнимает 2% от оклада в 11 280 рублей.Сегодня на официальной маевке никто ни слова не проронил о повышении пенсионного возраста, будто этого и не было вовсе. Только один мужчина в колонне пошутил, что готов работать хоть и до 70 лет, если так будет угодно родному правительству.- Мы здесь с вами встретимся, на этом мероприятии, когда нам с вами будет по 70 лет, - сказал он мне.- На мероприятии или на предприятии? - переспросил я.- И там, и там, - усмехнулся манифестант.На этот раз в праздничных колоннах не было руководителей области и города, как когда-то. Исполнительную власть региона представлял вице-губернатор Александр Никонов, от представительной ветви власти в колоннах было несколько депутатов областного и городского Советов.На этот раз колонна с Плехановского спуска сошла не на площадь Петра Великого, как обычно, а свернула на Городище (половина демонстрантов продолжила двигаться дальше). На сцене Городища дошедших ждали самодеятельные артисты. К сцене 72-летний Анатолий Жидких подошел под песню из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь...».Такой формат - митинг-концерт - был весьма необычным. Кстати, тут же развернулась и ярмарка с товаром, ориентированным на самых маленьких детей: игрушками и мебелью для Кенов и Барб.Повеселив публику народными танцами, дети-артисты оставили сцену «профессиональным кукловодам» - главам профсоюзов, тому же Александру Никонову, руководителям Общественных палат города и области.Мощный, как скала, лидер липецких профсоюзов Анатолий Жидких из года в год говорит с трибуны одно и то же: о падении жизненного уровня, о бедности работающего населения (а «работающий человек не должен быть бедным»), о желании работодателей еще больше ущемить права и свободы человека труда и о неком успешном противостоянии профсоюзов пагубным тенденциям. А что еще говорить могучему старику, стоящему у кормила областной профсоюзной организации с 1996 года! Это молодежи можно грузить что угодно, а работающий человек прекрасно понимает, что официальные профсоюзы сейчас также встроены в вертикаль власти, как местное самоуправление, церковь, спорт и культура. Профсоюзы абсолютно отказались от борьбы за права трудящихся. Мне никогда не забыть, например, что сказала в конце апреля прошлого года Марина Насонова, советник председателя ФПЛО Анатолия Жидких:- Первомай - уже праздник. Никакой борьбы!Так что с праздником вас, недорогие трудящиеся!