Здоровье

42 минуты назад

Липчанин сжёг руки жидкостью для прочистки засоров

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#ожог
Липчанин сжёг руки жидкостью для прочистки засоров

Мужчина получил сильные химические ожоги.

В областной ожоговый центр госпитализирован 65-летний липчанин, который получил сильные ожоги при прочистке дома канализации специальной жидкостью для устранения засоров.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина получил глубокие химические ожоги пальцев. Потом четыре дня он занимался самолечением, но не помогло: на руках образовались струпья. Теперь мужчина лечится в стационаре. 

Липчан предупреждают, что следует соблюдать осторожность при обращению со щелочными жидкостями в быту.
369
#ожог

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