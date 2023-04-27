Липчанин сжёг руки жидкостью для прочистки засоров

Мужчина получил сильные химические ожоги.

В областной ожоговый центр госпитализирован 65-летний липчанин, который получил сильные ожоги при прочистке дома канализации специальной жидкостью для устранения засоров.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина получил глубокие химические ожоги пальцев. Потом четыре дня он занимался самолечением, но не помогло: на руках образовались струпья. Теперь мужчина лечится в стационаре.



Липчан предупреждают, что следует соблюдать осторожность при обращению со щелочными жидкостями в быту.