Коронавирус

32 минуты назад

Коронавирусная статистика: 81 человек выздоровел, 29 — заболели

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#коронавирус
Коронавирусная статистика: 81 человек выздоровел, 29 — заболели

И никто не умер за сутки в Липецкой области от вируса.

В Липецкой области за сутки выявили 29 случаев COVID-19, никто не умер, шестерых человек госпитализировали, выздоровел 81 человек. Для сравнения: 26 апреля 2022 года были выявлены 98 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 183 162 случая COVID-19, выздоровели 178 782 человека, умерли 3 982 человека.

За последние сутки в Воронежской области выявили 63 новых случая COVID-19, в Рязанской области — 58, в Тамбовской области — 37, в Курской области — 22, в Орловской области — 21, в Тульской области — 16. За сутки в Воронежской области от вируса скончались два человека.

В России за сутки выявили 6 012 случаев COVID-19, госпитализировали 1 165 человек, выздоровели 7 582 человека, умерли 33 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 22 826 827 случаев COVID-19, выздоровели 22 221 995 человек, умерли 398 175 человек.
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#коронавирус

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