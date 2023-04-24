54 минуты назад
У повторно попавшегося на пьяной езде грязинца конфисковали автомобиль «Хонда Аккорд»
В 2022 году мужчина за пьяную езду был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на полтора года, но уже в январе 2023 года он вновь сел за руль пьяным.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, подсудимый, сознавая, что автомобиль может быть конфискован, заявил в суде, что машина принадлежит его матери. Но на деле оказалось, что машина только была куплена на деньги матери, но находится в собственности подсудимого.
В результате мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ, лишили водительских прав на 2 года, а автомобиль «Хонда Аккорд» стоимостью 800 тысяч рублей был конфискован в доход государства.
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Викторм
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