Происшествия

54 минуты назад

У повторно попавшегося на пьяной езде грязинца конфисковали автомобиль «Хонда Аккорд»

7 337
#ПДД #нарушение #пьяная езда
У повторно попавшегося на пьяной езде грязинца конфисковали автомобиль «Хонда Аккорд»

В 2022 году мужчина за пьяную езду был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на полтора года, но уже в январе 2023 года он вновь сел за руль пьяным.

Грязинский городской суд вынес приговор мужчине за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее водитель уже получал административное наказание за аналогичное правонарушение: в 2022 году мужчина за пьяную езду был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на полтора года. Но уже в январе 2023 года он вновь сел за руль автомобиля пьяным.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, подсудимый, сознавая, что автомобиль может быть конфискован, заявил в суде, что машина принадлежит его матери. Но на деле оказалось, что машина только была куплена на деньги матери, но находится в собственности подсудимого.

В результате мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ, лишили водительских прав на 2 года, а автомобиль «Хонда Аккорд» стоимостью 800 тысяч рублей был конфискован в доход государства.
7 337
#ПДД #нарушение #пьяная езда

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Верно

3 минуты назад
Так и надо учить дураков
ответить

У Автохамов

7 минут назад
не можеьт быть неприкосновенной частной собственностью ,поскольку Автохамы не умеют ею пользоваться !
ответить

Животиков Володя

18 минут назад
Наказание справедливое!
ответить

Автохам

18 минут назад
В цивилизованных странах частная собственность неприкосновенна.
ответить

Викторм

26 минут назад
Допрыгался...
ответить

гость

29 минут назад
вот почаще бы так
ответить

Почаще бы

30 минут назад
читать такие новости !
ответить
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?
#COVID #хроники коронавируса
11
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?
Коронавирус

Еще в рубрике

«Лада-Калина» перевернулась в Хлевенском районе, госпитализирована 25-летняя девушка
#авария #ДТП
1
«Лада-Калина» перевернулась в Хлевенском районе, госпитализирована 25-летняя девушка

38 минут назад

Происшествия
62 липчанина заплатили за бытовую технику, но своих покупок так и не увидели
#мошенничество
4
62 липчанина заплатили за бытовую технику, но своих покупок так и не увидели

сегодня, 12:35

Происшествия
В пьяной драке у пивбара житель Ельца убил ножом своего друга
6
В пьяной драке у пивбара житель Ельца убил ножом своего друга

сегодня, 11:59

Происшествия
Больше половины пожаров за минувшие выходные — возгорания сухой травы и мусора
#пожар #МЧС
2
Больше половины пожаров за минувшие выходные — возгорания сухой травы и мусора

сегодня, 10:12

Происшествия
30-летний житель Ростовской области приехал в Липецк обманывать стариков
#мошенничество
5
30-летний житель Ростовской области приехал в Липецк обманывать стариков

сегодня, 08:39

Происшествия
Нетрезвая девушка упала на дороге практически в руки полицейских
#нетрезвый пешеход
19
Нетрезвая девушка упала на дороге практически в руки полицейских

вчера, 21:49

Происшествия