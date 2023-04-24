У повторно попавшегося на пьяной езде грязинца конфисковали автомобиль «Хонда Аккорд»

В 2022 году мужчина за пьяную езду был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на полтора года, но уже в январе 2023 года он вновь сел за руль пьяным.

Грязинский городской суд вынес приговор мужчине за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее водитель уже получал административное наказание за аналогичное правонарушение: в 2022 году мужчина за пьяную езду был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на полтора года. Но уже в январе 2023 года он вновь сел за руль автомобиля пьяным.



Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, подсудимый, сознавая, что автомобиль может быть конфискован, заявил в суде, что машина принадлежит его матери. Но на деле оказалось, что машина только была куплена на деньги матери, но находится в собственности подсудимого.



В результате мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ, лишили водительских прав на 2 года, а автомобиль «Хонда Аккорд» стоимостью 800 тысяч рублей был конфискован в доход государства.