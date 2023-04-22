Что теперь делать «Металлургу»? Вратарей в полевых игроков переодевать?

«Металлург» не хватило на концовку в Раменском, наша команда потеряла и 4-х футболистов. В следующем туре у Первушина будут 3 запасных…

Поражение «Металлурга» в Раменском от «Сатурна» – 1:3 не только огорчило, но и остро обнажило проблемы липецкий команды.

Четвертый раз подряд главному тренеру «сталеваров» Сергею Первушину нечем было удивлять соперников, поэтому он выпустил точно такой же состав, что и во всех весенних матчах. С - стабильность. Но какие ещё варианты у Первушина? «Металлург» - единственный клуб в российском футболе, который зимой не сумел пригласить ни одного новичка, а потерял троих футболистов. Такое в истории липецкого футбола приключилось впервые, но пробивать дно в последние год-два клубу, увы, не привыкать.

Уже весной получил травму на тренировке и выбыл до конца чемпионата форвард Руслан Ахвледиани. В итоге Первушину не до выбора состава и спортивной конкуренции: кто живой, тот и играет… В отличие от того же «Сатурна», который в зимний период избавился от всего балласта, и пригласил 12 новых игроков. Двенадцать!

В начале игры камера Интернет-трансляции выхватила лицо нашего тренера: вернее, лица от волнения на нём не было. Возможно, уже тогда он что-то предчувствовал.

Матч начался ни шатко ни валко. «Сатурн» долго привыкал к родному полю в Раменском, ведь 7 матчей, включая игры прошлого года, команда вынужденно проводила на выезде. Для «Металлурга» это тоже проблема: на загородной базе наша команда тренируется на синтетике, а играет на траве, в том числе в домашних играх – переход даётся футболистам непросто.

Первый удар по воротам случился лишь на 28-й минуте, но наш лучший бомбардир Илья Глебов и по мячу толком не попал.

Но ближе к перерыву игра раскочегарилась, а «Сатурну» посчастливилось открыть счёт. Вернее, забить мог «Металлург», получивший право на опасный штрафной. Все центральные защитники липчан ушли на этот стандарт, но подача не вышла, а оставленный сзади «караулить дом» Максим Елеев крайне неудачно обработал выбитый соперниками мяч. Последовала молниеносная атака и 23-летний форвард Максим Прошляков, который в своё время сыграл 7 матчей в РПЛ за «Ростов», в ближнем бою переиграл нашего вратаря Максима Матюшу. Рикошет от Дениса Пояркова ему только помог.

На второй тайм «Металлург» выходил заряженным на борьбу: вратарь Валерий Матвеенков с трудом парировал «выстрел» Николая Иванникова со средней дистанции в нижний угол.

Первушин решился на замены уже в перерыве, сняв с игры лидеров Максима Григорьева и Максима Гайдукова: футболистам, которым около или чуть за 30 сложно тащить на себе каждый матч.

Спасать вышла молодёжь – Михаил Заботкин и Максим Болдырев и поначалу у неё эта миссия получалась. На 58-й минуте Болдырев, получив роскошный длинный пас от Антона Белова, забил свой первый мяч во взрослом футболе – 1:1. Поздравляем!

Защитник Белов весной сделал второй длиннющий ассист, как в родном Саратове, где стал одним из героев матча. Претендовал на эти же лавры он и в Раменском, да вскоре вышло наоборот.





Ещё был момент при равном счёте у Андрея Алексеева, но всё забивать в футболе невозможно: хозяев спас вратарь





Трудно не обратить внимание: после 80й минуте наши игроки на поле в основном стояли. Как, наверное, скажет Первушин, тут бы и сделать замены, а … некем. На скамейке оставались два латеряля, один опорник и два совсем юных Дмитрий Кукишев (18 лет) и Сергей Горбатенко (20), на двоих сыгравшие по «профи» только три тайма. Ох, не в таких матчах нужно наигрывать зелёную молодёжь, как этот…





В итоге замен у Первушина больше не было, а «Сатурн» взвинчивал и взвинчивал темп. И загнал таки липчан в угол: на 84-й минуте хозяева провели классическую атаку с передачей «на третьего» и усиливший «Сатурн» зимой форвард Дмитрий Авраменко в касание завершил атаку – 2:1.

Кстати, уроженец Воронежа Авраменко десять лет назад в сезоне-2012/13 провёл 19 игр и забил 1 гол за «Металлург». Сегодня он передал привет бывшей команде.

Но и это не всё. В конце матча главный судья Максим Скорочкин из Владивостока усмотрел игру рукой у Белова (на фото вверху) и показал ему прямую красную карточку. Оставшись вдесятером, «Металлург» вновь пропустил. Со штрафного, пробивавшегося с места нарушения Антона, Владимир Макаров закрутил мяч в ближний угол, Матюша, что называется, не выручил.

Сегодня мы не просто проиграли. «Металлург» потерял Белова, но из-за желтых карточек ещё и Максима Елеева, Дениса Пояркова и Андрея Алексеева. Все они не смогут принять участие в ближайшей домашней игре с белгородским «Салютом» 30 апреля.

И если сегодня Первушин с учётом молодых все-таки наскрёб 7 запасных, то через неделю их будет трое. Что делать? Переодевать вратарей в форму полевых?

И, да – реформа, которую могут затеять во второй лиге, обязывает нашу команду финишировать в первой пятёрке. В противном случае по факту можно опуститься в третью лигу. В которой «Металлург» пока не играл ни разу в истории. Впрочем, про дно мы уже писали…