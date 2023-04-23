32 минуты назад
Из реки Дон подняли затонувший в марте автомобиль
Неподалеку от села Никольское Данковского района прошла операция по подъему из воды автомобиля, утонувшего во время паводка в марте
12 марта на насыпной переправе через реку Дон в районе села Никольское остановился из-за потоков воды внедорожник «Great Wall». Дежурившие неподалеку спасатели бросились на выручку находившимся в машине людям. События на переправе сняли очевидцы: «Great Wall» перевернуло потоком воды, и водителя и одного из спасателей понесло по реке.
Спасателя и водителя в конце концов вытащили из воды. Автомобиль затонул. Еще одну пассажирку – женщину спасли в начале произошедшего.
Позже сотрудников межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах №4 города Данкова Романа Денисов и Владимира Полубояринова наградили.