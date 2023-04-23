Происшествия

32 минуты назад

Из реки Дон подняли затонувший в марте автомобиль

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#Дон #паводок #спасательная операция #
Из реки Дон подняли затонувший в марте автомобиль

Неподалеку от села Никольское Данковского района прошла операция по подъему из воды автомобиля, утонувшего во время паводка в марте

Фото с места операции опубликовал глава района Валерий Фалеев, отметив их профессионализм.

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12 марта на насыпной переправе через реку Дон в районе села Никольское остановился из-за потоков воды внедорожник «Great Wall». Дежурившие неподалеку спасатели бросились на выручку находившимся в машине людям. События на переправе сняли очевидцы: «Great Wall» перевернуло потоком воды, и водителя и одного из спасателей понесло по реке.



Спасателя и водителя в конце концов вытащили из воды. Автомобиль затонул. Еще одну пассажирку – женщину спасли в начале произошедшего.

Позже сотрудников межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах №4 города Данкова Романа Денисов и Владимира Полубояринова наградили.

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#Дон #паводок #спасательная операция #

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