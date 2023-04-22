Общество

53 минуты назад

Завтра ЛГТУ снова останется без холодной воды

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Завтра ЛГТУ снова останется без холодной воды

23 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах Липецка. С неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители восьми улиц, также без холодной воды вновь останется Липецкий государственный технический университет.

С 00:00 до 17:00 без холодной воды останется район Дачного – частный сектор улиц Писарева, Постышева, Зорге, Варшавской, Олимпийской, Дачной. Воду подвезут по заявкам жителей.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 2, 6, 6/1, 8, 6/1, 10, 12, 12а, 12/2, 14, 14/2, 16, 16/2, 16а, 18, 18/1, 20, 20а, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 22/1 по улице Космонавтов, №№ 63, 63а, 67, 67а, 67/1, 73/1 по улице Гагарица. Машины с водой подъедут к домам № 6 и № 16а по улице Космонавтов.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в здании Липецкого государственного технического университета по адресу: улица Московская, 30. Воду подвезут к вышеуказанному зданию.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

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