В новом сквере Липецка на размеченных под пешеходные дорожки участках оказались деревья

Мэрия и подрядчик пообещали, что их пересадят.

В декабре прошлого года городская администрация нашла подрядчика на благоустройство пешеходной зоны у дома №128 на проспекте Победы. Изначально городское управление строительства собиралось заплатить за работу 19 169 315 рублей, но потом уменьшило начальную цену контракта до 18 829 577 рублей.Сейчас на стройке нового сквера кипит работа.По техническому заданию, подрядчику, ООО «СМУ-5», предстоит выложить плиткой тропинки, установить бордюры, скамейки и урны, смонтировать 16 опор освещения, насыпать чернозём, засеять газоны, посадить липы и туи, а также несколько видов кустарника: спирею, пузыреплодник, барбарис. В пресс-службе мэрии отмечают, что деревья, которые здесь росли ранее и которые оказались на местах будущих дорожек, пересадят в соответствии с планом озеленения (напротив дома №128 разбит многострадальный сквер имени 65-летия Победы, который уже подвергался перепланировке в 2012 году).Сегодня это же GOROD48 пообещал представитель СМУ-5. Он сказал, что строители сберегут уже крепенькие деревца. Правда, некоторые их них уже в опасности — они едва не завалены щебнем.Работы в новом сквере должны завершиться к концу августа.