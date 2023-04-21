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В новом сквере Липецка на размеченных под пешеходные дорожки участках оказались деревья

5 993
#благоустройство
В новом сквере Липецка на размеченных под пешеходные дорожки участках оказались деревья

Мэрия и подрядчик пообещали, что их пересадят.

В декабре прошлого года городская администрация нашла подрядчика на благоустройство пешеходной зоны у дома №128 на проспекте Победы. Изначально городское управление строительства собиралось заплатить за работу 19 169 315 рублей, но потом уменьшило начальную цену контракта до 18 829 577 рублей.

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Сейчас на стройке нового сквера кипит работа. 

По техническому заданию, подрядчику, ООО «СМУ-5», предстоит выложить плиткой тропинки, установить бордюры, скамейки и урны, смонтировать 16 опор освещения, насыпать чернозём, засеять газоны, посадить липы и туи, а также несколько видов кустарника: спирею, пузыреплодник, барбарис. В пресс-службе мэрии отмечают, что деревья, которые здесь росли ранее и которые оказались на местах будущих дорожек, пересадят в соответствии с планом озеленения (напротив дома №128 разбит многострадальный сквер имени 65-летия Победы, который уже подвергался перепланировке в 2012 году).

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Сегодня это же GOROD48 пообещал представитель СМУ-5. Он сказал, что строители сберегут уже крепенькие деревца. Правда, некоторые их них уже в опасности — они едва не завалены щебнем.

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Работы в новом сквере должны завершиться к концу августа.
5 993
#благоустройство

Комментарии (5)

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Свидетель

12 минут назад
А по улице Смыслова , что со сквером? Зачем надо было этот бардак устраивать, если сделать по-человечески не можете!
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Добро

23 минуты назад
Такие деньги вкладывают! А во дворах не пройти ,не проехать ! Природу всю под камень закатали! Лучше на 60 Лет СССР долгострой благоустроили ! Позор сколько лет забором из вечности можно любоваться! Куда смотрят Ваши креативщики!!!
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Липчанка

32 минуты назад
Лебедь, рак и щука- было бы смешно, если не было так грустно. Кто во что горазд.
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Вазген

33 минуты назад
Что там с этим казино-долгостроем? Сколько его терпеть?
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Депутат

57 минут назад
Посмотрите на бюст Ланового - наверняка зажмурил глаза, чтобы не этого бардака в городе без хозяина
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