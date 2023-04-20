Сегодня в Липецке: премьера фильма «Вызов», снятого в космосе, и кто за увеличение праздников в мае

Сегодня липчан ждёт спектакль театра из Калуги, музыка Мендельсона и яркие кинопремьеры.

На улице сухо

Погода в Липецке с начала недели держится примерно на одном уровне. Сегодня на улице будет 15-17 градусов и по-прежнему без осадков.







Отключения воды на «старых» микрорайонах, на Опытной станции и на Тракторном

Холодную воду сегодня будут отключать с 10:00 до 20:00 в трёх районах Липецка. В частности, с временными неудобствами столкнутся жители улиц Валентины Терешковой, №№ 28, 28/4, 28/5, 30, 30/2, 32/1, 32/2, 32/3, 34, 34/1, 34/2, 34/3; Циолковского, 23, 25, 27а, 29а, 29б, 31, 31а, 33, 33/2, 35/2, 37/2, 37/3, 37/4, 39/2.







Большое отключение в это же время ждёт и район Опытной станции. Не будет воды улицах Агрономической, 10, 12, 14, 17; В.Музыки, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10; Опытной, 11а, 11б, 15, 17, 17б, 17в, 18, 18а, 18в, 19, 19б, 20, 20а, 21, 22; Пришвина, 1, 3, 3а, 5, 9, 9б, 13, 15, 16, 19, 21; С.Казьмина, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Степанищева, 11, 13, 15, 17, 19; Фурсова, 1; на Боевом проезде 24а, 39/1, 41, 41а, 43, 45, 47, 49; Лебедянской шоссе, 4а, 4б, 4в. Перекроют вентили и в частном секторе Боевого проезда, Бегового переулка, улиц Вольной, Гусева, Железнякова, Лебедянской, Лучистой, Можайской, Новой, Новотепличной, Одесской, Отрадной, Полевой, Пришвина, Пугачева, Раздольной Селекционной, Совхозной, Степанищева, Станционной, Трубной, Ягодной и в СНТ «Металлург-1».

Аналогичные трудности сегодня предстоит испытать и жителям Тракторного на улицах Волгоградской, 8, 8а, 10, 11, 12, 14, 14а; Ильича, 15, 18; в частном секторе улиц Бехтерева, Волгоградской, Воронежской, Воронежской 2-й, Гвардейской, Дачной, Декабристов, Красина, Песчаной, Профсоюзной, Седова, Студенческой, Тургенева.

С 14:00 до 17:00 из-за отключения электроэнергии на ПНС-18 будет отключено водоснабжение дома на Вермишева, 9.

Отключения света

С 14:00 до 17:00 сегодня обесточат улицы Вермишева и Полиграфическую.

С 9:00 до 17:00 погаснут лампочки и станут бесполезными розетки на улицах Вольной, 13; Карбышева, 95; Кочеткова, 2, 4а; Лучистой, 15; Новой, 38; Осипенко, 4; Просторной, 2, 12; Раздольной, 34; Совхозной, 128а; Утренней, 1; Ясной, 11; в переулках Космическом, 3, 36, 4, 4а, 5, 5а; Лунном, 2, 4, полностью на улицах Арсеньева, Брюллова, Булавина, Бородинской, Дарвина, Димитрова, Красной, Кочеткова, Отрадной, Просторной, Студёновской, Чапаева, Энергетической.







В это же время прекратят подачу электроэнергии и в садоводческие товарищества «Металлург-1», «Пусковые двигатели», а также «Ферросплавщик» в дома №№ 127, 138, 143.

Пробки

Мы уже не раз объясняли, что даже ранним утром водителям проще в «Яндекс-пробки» или аналогичное приложение, чтобы не застрять в пробке а выбрать наиболее оптимальный маршрут. Всего пара минут на рекогносцировку могут спасти уйму времени в дороге.

«Золотой телёнок» (12+)

В гостях в Липецке продолжает гостить Калужский областной драматический театр. Вчера на суд липчан он представил постановку «Двенадцать стульев», а сегодня в 19:00 на сцене ЛГАТД (Театральная площадь, 2) покажут продолжение – «Золотой телёнок».







Неутомимый великий комбинатор и «сын турецкого подданного» Остап Бендер отправляется в путешествие по стране в погоне за сокровищами. На этот раз он в сопровождении своих новых помощников – мошенников Паниковского и Балаганова – собирается отнять деньги у подпольного миллионера. Остапу придётся вступить в схватку не только с хитрым и жестоким махинатором Корейко, но уже с целыми преступными организациями вроде треста с громким названием «Геркулес». Нестареющая классика на липецкой сцене.

Вальс Мендельсона, но не в ЗАГСе (12+)

Концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса,2) приглашает на программу «Выступление с Мендельсоном». Произведения популярного композитора, которого Роберт Шуман называл «Моцартом XIX столетия». Сыграет симфонический оркестр Липецкой государственной филармонии, которым на этот раз будет управлять дирижёр из Москвы Григорий Королёв. Солистом выступит ещё один гость из столицы Геннадий Акинфин (скрипка, Москва).







Программа такова: I отделение — Ф. Мендельсон, увертюра Гебриды; концерт для скрипки с оркестром ми минор; II отделение — Ф. Мендельсон, Итальянская симфония.

«Крылья победы» (6+)

В Городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) в 12:00 стартует конкурс «Крылья Победы», на котором участники поют песни военных лет.

На сцену поднимутся исполнители из Липецка и практически изо всех районов области. В старинных и современных песнях найдётся все: горечь отступлений в первые месяцы войны и радость возвращения к родным, картины жизни солдат, рассказы о боевых подвигах.







Сегодня пройдёт первый этап конкурса, а финальный концерт состоится 5 мая.

Кто за увеличение майских праздников?

Большинство липчане не поддерживают идею увеличения продолжительности майских праздников за счёт сокращения новогодних каникул.

Недавно в Госдуму был внесён соответствующий законопроект, но по опросам рекрутингового агентства SuperJob в нашем регионе у него больше противников, чем сторонников. Идею поддерживают лишь 4 из 10 липчан, выяснили сотрудники агентства в ходе опроса. «Весной у многих людей большие дачные заботы, а зимой радуются только лыжники», - у них примерно такие аргументы.







Против инициативы 5 из 10 липчан, а каждый десятый ещё не определился. «Для меня зимние выходные значительно более ценные, чем майские праздники»; «Оставьте длинную зимнюю сказку!» - высказывались сторонники, чтобы всё оставить, как есть.

Кинопремьеры

Четверг – традиционный день кинопремьер. Рассказываем вам о наиболее интересных новинках, которые с сегодняшнего дня можно увидеть в липецких кинотеатрах.

«Вызов». Россия, 2023. Драма. Режиссёр Клим Шипенко (12+)

Первый в мире фильм, снятый в космосе! Торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Удастся ли ей справиться с испытаниями? Сможет ли она преодолеть неуверенность и страхи? Получится ли у нее провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым?

В ролях: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков.

«Гремлины: хранители леса». Великобритания, 2023. Фильм ужасов. Режиссёр Джон Райт (18+)

Очередная серию британского хоррора о злых гоблинах, напавших на молодую семью. Молодая супружеская пара, в скором времени ожидающая пополнения, переезжает из города в домик в сельской местности, который кажется им райским местечком. Соседка предупреждает, что каждый вечер нужно оставлять угощение для гоблинов в красных колпаках, но однажды девушка забывает задобрить сказочных существ.

В ролях: Ханна Джон-Кеймен, Дуглас Бут, Колм Мини, Крис Уолли.

«Ночная сова». Южная Корея, 2022. Детектив, фэнтези. Режиссёр Ан Тхэ-Джин (16+)

Чосон, XVII век. Придворный иглотерапевт Кён-су с расстройством зрения, при котором он не может видеть днём, но видит ночью, становится свидетелем убийства наследного принца. После смерти сына король Инджо начинает сходить с ума, тогда Кён-су решает докопаться до правды об убийстве принца.

В ролях: Рю Джун-Ель, Ю Хэ-Джин, Чхве Му-Сон.

«Пингвинёнок Пороро: приключения в замке дракона». Южная Корея. Мультфильм. Режиссёр Юн Джэ-Ван (6+).

Новая полнометражная серия про любимого малышами пингвинёнка. Малыш Кронк, один из друзей Пороро, случайно находит и проглатывает волшебный камень. Кронк вдруг становится сильным и огромным, но его вид пугает всех вокруг. Чтобы вернуть другу прежний облик, Пороро отправляется в захватывающее путешествие к замку дракона. Друзьям предстоит разработать план, как пробраться внутрь замка и освободить Кронка от заклятья.

Дорогие липчане! В четверг не забудьте скушать рыбу, ведь этот день – рыбный, наши предки плохого не посоветуют. А мы советуем вам следить за новостями, тем более, что липчанам делать это просто. Все новости города и региона собраны в одном месте на GOROD48. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас снова и снова.