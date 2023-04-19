В районах Тракторного и Опытной Станции отключат холодную воду

20 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители почти полусотни улиц Липецка, сообщили в компании.





С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 28, 28/4, 28/5, 30, 30/2, 32/1, 32/2, 32/3, 34, 34/1, 34/2, 34/3 по улице Валентины Терешковой, №№ 23, 25, 27а, 29а, 29б, 31, 31а, 33, 33/2, 35/2, 37/2, 37/3, 37/4, 39/2 по улице Циолковского, № 15/3 по улице Космонавтов. Воду подвезут по адресу: улица Циолковского, 31а.



С 10:00 до 20:00 большое отключение воды – в районе Опытной Станции: в домах №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 по улице В. Музыки, №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по улице С. Казьмина, №№ 11а, 11б, 15, 17, 17б, 17в, 18, 18а, 18в, 19, 19б, 20, 20а, 21, 22 по улице Опытной, №№ 24а, 39/1, 41, 41а, 43, 45, 47, 49 по Боевому проезду, № 1 по улице Фурсова, №№ 4а, 4б, 4в по Лебедянскому шоссе, №№ 10, 12, 14, 17 по улице Агрономической, №№ 11, 13, 15, 17, 19 по улице Степанищева, №№ 1, 3, 3а, 5, 9, 9б, 13, 15, 16, 19, 21 по улице Пришвина, в частном секторе улиц Железнякова, Селекционной, Гусева, Лебедянской, Пугачева, Трубной, Полевой, Можайской, Степанищева, Совхозной, Одесской, Станционной, Пришвина, Новотепличной, Ягодной, Раздольной, Новой, Вольной, Отрадной, Утренней, Лучистой, Ясной, Просторной, СНТ Металлург-1, Боевого проезда, переулка Бегового, котельной ДСК. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Д. Фурсова, 1.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в части района Тракторного: в домах №№ 8, 8а, 10, 11, 12, 14, 14а по улице Волгоградской, №№ 15, 18 по улице Ильича, в частном секторе улиц Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейской, Красина, Седова, Волгоградской, Воронежской, 2-й Воронежской, Песчаной. Машина с водой подъедет по адресу: улица Волгоградская, 8.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



Кроме того, в связи с отключением электроэнергии на ПНС-18 по адресу: ул. Вермишева, 9 - для проведения работ на сетях ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» - временно, с 14:00 до 17:00, будет отключено холодное водоснабжение потребителям по адресу: улица Вермишева, 9. Цистерна с водой будет стоять на участке возле вышеуказанного дома.



