Общество
сегодня, 14:38
В Тербунском районе найдены немецкая выпрыгивающая мина и советские гранты
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Идентифицировать находки времен Великой Отечесвенной войны помогли сотрудники ОМОНа.
Сотрудники ОМОН Росгвардии помогли идентифицировать боеприпасы времен Великой Отечественной войны, которые были найдены в Тербунах.
Как сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии, специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН идентифицировали немецкую противопехотную выпрыгивающую осколочную мину, гранату Ф-1, гранату Ф-1 с запалом Ковешникова, взрыватель S.MIZ 35 и взрыватели к снарядам.
Фото пресс- службы управления Росгвардии по Липецкой области.
Как сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии, специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН идентифицировали немецкую противопехотную выпрыгивающую осколочную мину, гранату Ф-1, гранату Ф-1 с запалом Ковешникова, взрыватель S.MIZ 35 и взрыватели к снарядам.
«Экспертиза показала, что изъятые боеприпасы Великой Отечественной войны представляют опасность, в связи с чем они переданы в отдел полиции», — сообщили в управлении Росгвардии.
Фото пресс- службы управления Росгвардии по Липецкой области.
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