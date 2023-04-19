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В Тербунском районе найдены немецкая выпрыгивающая мина и советские гранты

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#боеприпасы
В Тербунском районе найдены немецкая выпрыгивающая мина и советские гранты

Идентифицировать находки времен Великой Отечесвенной войны помогли сотрудники ОМОНа.

Сотрудники ОМОН Росгвардии помогли идентифицировать боеприпасы времен Великой Отечественной войны, которые были найдены в Тербунах.

Как сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии, специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН идентифицировали немецкую противопехотную выпрыгивающую осколочную мину, гранату Ф-1, гранату Ф-1 с запалом Ковешникова, взрыватель S.MIZ 35 и взрыватели к снарядам.

«Экспертиза показала, что изъятые боеприпасы Великой Отечественной войны представляют опасность, в связи с чем они переданы в отдел полиции», — сообщили в управлении Росгвардии.

Фото пресс- службы управления Росгвардии по Липецкой области.


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#боеприпасы

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