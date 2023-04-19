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Липчанина ждёт суд за модификацию и продажу игровых приставок

7 588
#компьютер #программист
Липчанина ждёт суд за модификацию и продажу игровых приставок

Молодого программиста обвиняют по двум статьям уголовного кодекса.

Следователи липецкого отдела полиции №4 завершили расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 28-летнего липчанина по части 2 статьи 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» и части 2 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, липчанин предстанет перед судом за модифицикацию игровых консолей для дальнейшей перепродажи.

По версии следствия, мужчина прошил игровую консоль для дальнейшего использования нелицензионных дисков и в июле прошлого года разместил объявление о продаже приставки. А всего он купил около 10 игровых приставок для дальнейшей модификации и продажи. Но его бизнесу помешали сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области

«Своими действиями подозреваемый нарушил исключительные права компании правообладателя, а также нанес вред ее деловой репутации», — полагает следствие.

Если вина липчанина будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
7 588
#компьютер #программист

Комментарии (7)

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Липчанин.

3 минуты назад
Взять товарища под опеку и в нужное русло направить его умения
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Qwerty

15 минут назад
Обыватель села Глупово, это сарказм. Надо правильно читать.
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Обыватель села Глупово

28 минут назад
гайдарочубайс, расскажите про частное право и собственность тем капиталистическим странам, которые арестовали счета, частную собственность нашего государства и частных лиц.))) Программисты - это наше будущее, золотой фонд. Их надо холить и лелеять, а не привлекать и осуждать. Тем более, что даже на высоком уровне рассматривали вопрос разрешения использования пиратской продукции.:)))
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гайдарочубайс

45 минут назад
По, дурдом у вас в голове :) Защита права частной(!) собственности - основа функционирования капитализма, это БАЗА!!! :)))
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По

сегодня, 10:16
Ну перепрошил человек плейстейшен. А что, японцы против нас санкции не ввели??? Да ещё какие!!! Дурдом реально..
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ваха

сегодня, 10:16
Ему нужно героя дать что он японские переделал для россиян
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Qwerty

сегодня, 10:10
Дурдом.
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