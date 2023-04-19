Липчанина ждёт суд за модификацию и продажу игровых приставок

Молодого программиста обвиняют по двум статьям уголовного кодекса.

Следователи липецкого отдела полиции №4 завершили расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 28-летнего липчанина по части 2 статьи 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» и части 2 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации».



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, липчанин предстанет перед судом за модифицикацию игровых консолей для дальнейшей перепродажи.



По версии следствия, мужчина прошил игровую консоль для дальнейшего использования нелицензионных дисков и в июле прошлого года разместил объявление о продаже приставки. А всего он купил около 10 игровых приставок для дальнейшей модификации и продажи. Но его бизнесу помешали сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области



«Своими действиями подозреваемый нарушил исключительные права компании правообладателя, а также нанес вред ее деловой репутации», — полагает следствие.



Если вина липчанина будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.