Общество

18 минут назад

В Липецке начался ремонт еще двух улиц: Энтузиастов и Осеннего проезда

1 89
#ремонт дорог
В Липецке начался ремонт еще двух улиц: Энтузиастов и Осеннего проезда

Таким образом, подрядчики мэрии уже работают на шести дорогах их 33-х, которые следует обновить до сентября.

Подрядчики управления главного смотрителя Липецка приступили к ремонту улицы Энтузиастов на Соколе и Осеннего проезда. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Улица Энтузиастов длиной чуть меньше километра находится в частном секторе. Строители отферезеруют верхний слой дорожного покрытия, а потом уложат два новых слоя асфальтобетона. На Осеннем проезде помимо этих же работ техзаданием предусмотрено обновление бордюров.

Таким образом, три подрядчика мэрии уже ремонтируют шесть дорог в Липецке: ранее строительная техника зашла на улицы Вермишева, Белянского, Кривенкова и Крупской.

Всего в этом году по нацпроекту в Липецке обновят 38 участков улично-дорожной сети (пять дорог из этого пакета были отремонтированы опережающими темпами осенью прошлого года).
1 89
#ремонт дорог

Комментарии (1)

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Ужас

10 минут назад
Без бордюров ни куда! Потом озеро возникает, когда там сроду бордюров не было!
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