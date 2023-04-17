В Липецке начался ремонт еще двух улиц: Энтузиастов и Осеннего проезда

Таким образом, подрядчики мэрии уже работают на шести дорогах их 33-х, которые следует обновить до сентября.

Подрядчики управления главного смотрителя Липецка приступили к ремонту улицы Энтузиастов на Соколе и Осеннего проезда. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.



Улица Энтузиастов длиной чуть меньше километра находится в частном секторе. Строители отферезеруют верхний слой дорожного покрытия, а потом уложат два новых слоя асфальтобетона. На Осеннем проезде помимо этих же работ техзаданием предусмотрено обновление бордюров.



Таким образом, три подрядчика мэрии уже ремонтируют шесть дорог в Липецке: ранее строительная техника зашла на улицы Вермишева, Белянского, Кривенкова и Крупской.



Всего в этом году по нацпроекту в Липецке обновят 38 участков улично-дорожной сети (пять дорог из этого пакета были отремонтированы опережающими темпами осенью прошлого года).