Происшествия
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В Липецке косуля угодила под колёса «Тойоты»
Животное погибло.
12 апреля в 20:54 на номер службы «112» поступило сообщение, что на дороге Усмань-Липецк в районе поста ГИБДД водитель автомобиля «Тойота» насмерть сбил косулю.
По данным управления по делам ГО и ЧС Липецка, животное погибло. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, Госавтоинспекция проводит поверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Ситуацией также занимается Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.
Традиционно весной на дорогах Липецкой области увеличивается количество ДТП с участием диких животных. В это время в лесах расселяется молодняк, и животные часто оказываются на дороге. Большинство случаев ДТП с дикими животными происходит вечером, с 22:00 до 2:00, и утром, с 4:00 до 9:00. Они выбегают на дорогу стремительно, и избежать столкновения порой бывает невозможно.
По данным управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, сумма нанесенного природе ущерба за одного сбитого лося составляет 80 000 рублей, за косулю — 40 000 рублей.
Столкновение с лосем, косулей, кабаном, оленем - это ДТП, поэтому и последовательность действий здесь такая же, как при любой аварии: нужно немедленно остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, сообщить о происшествии в ГИБДД и дождаться приезда сотрудников, обеспечить безопасность участка дороги, постараться как можно заметнее обозначить место аварии, если дикое животное ранено, или погибло, не следует подходить к нему, это небезопасно, оно может находиться в агонии или являться переносчиком смертельного заболевания. Необходимо позвонить по номеру 112 и оповестить о необходимости приезда врачей ветеринаров или соответствующих служб. Кроме того, ПДД запрещает перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. За оставление места ДТП водителю грозит лишение прав или административный арест на 15 суток. Если после столкновения с автотранспортным средством дикое животное убежало в лес, порядок действий остается прежним.
При наличии полиса ОСАГО ущерб за сбитое дикое животное покроет страховая компания. Суммы возмещения по ОСАГО вполне хватит на оплату ущерба.
Управление по охране, использованию объектов животного мира ив водных биологических ресурсов Липецкой области после получения сведений о ДТП от Госавтоинспекции по Липецкой области производит расчет ущерба и направляет претензию о возмещении ущерба в страховую компанию. Дальнейшие разбирательства проходят без участия водителя.
Водителя могут пригласить в качестве свидетеля, если дело дойдет до суда, но платить ему не придется.
В случае, если полис ОСАГО не оформлен, или водитель пытался скрыться от ответственности, компенсировать ущерб придется из своего кармана.
Покидать место ДТП нельзя, даже если лось или другое дикое животное после аварии сам убежал в лес. Животное может погибнуть от полученных травм не сразу, а спустя какое-то время.
Государственные инспектора по охране диких животные ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы», а также производственные охотничьи инспектора охотничьих хозяйств обнаружат тушу и подадут заявление в полицию. В данном случае водителя транспортного средств за оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, разыщут и привлекут к ответственности.
По данным управления по делам ГО и ЧС Липецка, животное погибло. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, Госавтоинспекция проводит поверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Ситуацией также занимается Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.
Традиционно весной на дорогах Липецкой области увеличивается количество ДТП с участием диких животных. В это время в лесах расселяется молодняк, и животные часто оказываются на дороге. Большинство случаев ДТП с дикими животными происходит вечером, с 22:00 до 2:00, и утром, с 4:00 до 9:00. Они выбегают на дорогу стремительно, и избежать столкновения порой бывает невозможно.
По данным управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, сумма нанесенного природе ущерба за одного сбитого лося составляет 80 000 рублей, за косулю — 40 000 рублей.
Столкновение с лосем, косулей, кабаном, оленем - это ДТП, поэтому и последовательность действий здесь такая же, как при любой аварии: нужно немедленно остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, сообщить о происшествии в ГИБДД и дождаться приезда сотрудников, обеспечить безопасность участка дороги, постараться как можно заметнее обозначить место аварии, если дикое животное ранено, или погибло, не следует подходить к нему, это небезопасно, оно может находиться в агонии или являться переносчиком смертельного заболевания. Необходимо позвонить по номеру 112 и оповестить о необходимости приезда врачей ветеринаров или соответствующих служб. Кроме того, ПДД запрещает перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. За оставление места ДТП водителю грозит лишение прав или административный арест на 15 суток. Если после столкновения с автотранспортным средством дикое животное убежало в лес, порядок действий остается прежним.
При наличии полиса ОСАГО ущерб за сбитое дикое животное покроет страховая компания. Суммы возмещения по ОСАГО вполне хватит на оплату ущерба.
Управление по охране, использованию объектов животного мира ив водных биологических ресурсов Липецкой области после получения сведений о ДТП от Госавтоинспекции по Липецкой области производит расчет ущерба и направляет претензию о возмещении ущерба в страховую компанию. Дальнейшие разбирательства проходят без участия водителя.
Водителя могут пригласить в качестве свидетеля, если дело дойдет до суда, но платить ему не придется.
В случае, если полис ОСАГО не оформлен, или водитель пытался скрыться от ответственности, компенсировать ущерб придется из своего кармана.
Покидать место ДТП нельзя, даже если лось или другое дикое животное после аварии сам убежал в лес. Животное может погибнуть от полученных травм не сразу, а спустя какое-то время.
Государственные инспектора по охране диких животные ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы», а также производственные охотничьи инспектора охотничьих хозяйств обнаружат тушу и подадут заявление в полицию. В данном случае водителя транспортного средств за оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, разыщут и привлекут к ответственности.
Ха
ГИБДД