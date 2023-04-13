Коронавирус

сегодня, 11:09

В Липецкой области новая смерть от COVID-19

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#коронавирус
В Липецкой области новая смерть от COVID-19

За последние 30 дней это уже 15-я жертва вируса.

В Липецкой области за минувшие сутки зарегистрирован 61 случай COVID-19. От болезни умер один человек. Госпитализированы трое заболевших, выздоровели 53 человека.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 182 696 случаев COVID-19, выздоровели 178 010 человек, умерли 3 975 человек.

В соседних регионах максимальная суточная заболеваемость по-прежнему приходится на Воронежскую область, где за сутки выявлены 349 случаев COVID-19 (накануне сообщалось о 74-х) В Тамбовской области за прошедший день зарегистрированы 79 случаев болезни, в Рязанской — 48, в Орловской — 47, в Курской — 45, в Тульской — 21. Смертельные исходы ковида отмечены в Рязанской и Тамбовской областях, где умерли по одному человеку.

В России за сутки выявлены 7 892 случая COVID-19, госпитализированы 1 116 человек, выздоровели 9 818 человек, умерли 37 человек.

С начала эпидемии в стране зарегистрированы 22 742 716 случаев COVID-19, выздоровели 22 125 977 человек, умерли 397 718 человек.
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#коронавирус

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