61-летний мужчина жестоко избил односельчанина из-за рыбы

Пустой «кубарь» обернулся сломанными рёбрами.

Тербунский районный суд вынес приговор ранее не судимому 61-летнему мужчине из деревни Предтечевка Воловского района за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека: он жестоко избил односельчанина, которого заподозрил в краже рыбы из установленной им на пруду ловушки.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта история произошла 8 июля 2022 года. Утром подвыпивший мужчина пошёл проверять уставленный на пруду «кубарь», но улова там не оказалось, «кубарь» был пустой. Почему-то рыбак сразу решил, что ловушку успел до него проверить живущий рядом с прудом односельчанин. Аргументы были «весомые»: мужчина жил один и у него всегда не было денег на еду.



Придя к односельчанину, рыбак сразу предъявил претензии. Но тот рыбу не брал и в ответ послал нежданного гостя куда подальше. Тогда гость набросился на хозяина дома с кулаками — нанёс не мене пяти ударов в грудь. От боли потерпевший сел на кровать, а гость ушёл. Позже тяжело дышащего и кашляющего мужчину обнаружили сидящим на диване родственники и вызвали ему скорую.



Потерпевший попал в больницу: ему диагностировали закрытую тупую травму груди, гематомы на груди и лице, переломы двух рёбер, левосторонний пневмоторакс, подкожную эмфизему.



Когда потерпевшего выписали из больницы, они с обидчиком помирились: тот как мог заглаживал вину, покупал чай и кофе, угощал сигаретами.



Действия рыбака были квалифицированы по части 1 статьи 111 УК РФ. Подсудимый полностью признал свою вину. Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.