Происшествия

38 минут назад

61-летний мужчина жестоко избил односельчанина из-за рыбы

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#рыба #рыбалка #побои
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61-летний мужчина жестоко избил односельчанина из-за рыбы

Пустой «кубарь» обернулся сломанными рёбрами.

Тербунский районный суд вынес приговор ранее не судимому 61-летнему мужчине из деревни Предтечевка Воловского района за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека: он жестоко избил односельчанина, которого заподозрил в краже рыбы из установленной им на пруду ловушки.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта история произошла 8 июля 2022 года. Утром подвыпивший мужчина пошёл проверять уставленный на пруду «кубарь», но улова там не оказалось, «кубарь» был пустой. Почему-то рыбак сразу решил, что ловушку успел до него проверить живущий рядом с прудом односельчанин. Аргументы были «весомые»: мужчина жил один и у него всегда не было денег на еду.

Придя к односельчанину, рыбак сразу предъявил претензии. Но тот рыбу не брал и в ответ послал нежданного гостя куда подальше. Тогда гость набросился на хозяина дома с кулаками — нанёс не мене пяти ударов в грудь. От боли потерпевший сел на кровать, а гость ушёл. Позже тяжело дышащего и кашляющего мужчину обнаружили сидящим на диване родственники и вызвали ему скорую.

Потерпевший попал в больницу: ему диагностировали закрытую тупую травму груди, гематомы на груди и лице, переломы двух рёбер, левосторонний пневмоторакс, подкожную эмфизему.

Когда потерпевшего выписали из больницы, они с обидчиком помирились: тот как мог заглаживал вину, покупал чай и кофе, угощал сигаретами.

Действия рыбака были квалифицированы по части 1 статьи 111 УК РФ. Подсудимый полностью признал свою вину. Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
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#рыба #рыбалка #побои
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Комментарии (2)

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Коммунист

12 минут назад
Koммунист, абсолютно согласен с вами, самозванец вы наш:)) В цивилизованных странах такого нет:)))
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Koммунист

19 минут назад
Советское воспитание
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