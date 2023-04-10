За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 5 486 человек

Заболеваемость снизилась на 10,2%.

В Липецкой области продолжается тенденция к снижению количества случаев коронавируса, гриппа и других ОРВИ. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, с 3 по 9 апреля было зарегистрировано 422 случая коронавируса и 5 486 случаев ОРВИ (из них 8 случаев гриппа В).



За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 10,2%. Среди заболевших 53,2% – это дети в возрасте до 14 лет.



В Липецке было зарегистрировано 3 579 случаев ОРВИ, из них 6 случаев гриппа В. По разным возрастным группа заболеваемость в Липецке снизилась за неделю на 7-12%.



По результатам лабораторных исследований материалов от больных, преобладают вирусы гриппа – 38,1% (грипп В) и риновирусы (33,3%), по 9,5% положительных проб были представлены сезонным коронавирусом и вирусными микст-инфекциями, 5% – РС-вирусами.