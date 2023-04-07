Поджигатель сухой травы задержан в Скорняково

Огонь удалось остановить всего лишь в 100 метрах от жилых домов.



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В селе Скорняково Задонского района 6 апреля пожарные задержали поджигателя сухой травы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



Мужчину увидели сотрудники Госпожнадзора во время рейда, которые проводятся из-за установившейся теплой солнечной и ветреной погоды.



«Хотел очистить территории возле своего участка от сухой растительности. Но огонь в секунду распространился на большой площади, самостоятельно потушить его уже не удалось», – рассказал задержанный житель села.



В селе оказалось выжжено 1,5 гектара сухой растительности, а огонь удалось остановить всего лишь в 100 метрах от жилых домов.



Мужчине вынесено предостережение о недопустимости сжигания травы с нарушением требований правил противопожарной безопасности.



Как сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Липецкой области Алексей Баурин, с начала недели в Задонском районе к ответственности уже привлечено свыше 10 человек, в общей сложности они оштрафованы на сумму в 100 тысяч рублей.



- Штрафы для граждан в текущем году составляют от 5 до 15 тысяч рублей, - сказал Алексей Баурин.



В свою очередь пресс-служба правительства Липецкой области сообщает, что в лесах региона с сегодняшнего дня объявлен пожароопасный сезон. Региональное управление МЧС просит садоводов и огородников проводить уборку на участках без использования огня.

