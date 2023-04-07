Происшествия

сегодня, 17:17

Поджигатель сухой травы задержан в Скорняково

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#МЧС #пожар

Огонь удалось остановить всего лишь в 100 метрах от жилых домов.

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В селе Скорняково Задонского района 6 апреля пожарные задержали поджигателя сухой травы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Мужчину увидели сотрудники Госпожнадзора во время рейда, которые проводятся из-за установившейся теплой солнечной и ветреной погоды.

«Хотел очистить территории возле своего участка от сухой растительности. Но огонь в секунду распространился на большой площади, самостоятельно потушить его уже не удалось», – рассказал задержанный житель села.

В селе оказалось выжжено 1,5 гектара сухой растительности, а огонь удалось остановить всего лишь в 100 метрах от жилых домов.

Мужчине вынесено предостережение о недопустимости сжигания травы с нарушением требований правил противопожарной безопасности.

Как сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Липецкой области Алексей Баурин, с начала недели в Задонском районе к ответственности уже привлечено свыше 10 человек, в общей сложности они оштрафованы на сумму в 100 тысяч рублей.

- Штрафы для граждан в текущем году составляют от 5 до 15 тысяч рублей, - сказал Алексей Баурин.

В свою очередь пресс-служба правительства Липецкой области сообщает, что в лесах региона с сегодняшнего дня объявлен пожароопасный сезон. Региональное управление МЧС просит садоводов и огородников проводить уборку на участках без использования огня.
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#МЧС #пожар

Комментарии (5)

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Учитывая сегодняшнее положение.

5 минут назад
Нужно стрелять на поражение. Дальше хуже будет! Пресикать на корню!
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А я просто Квася.

8 минут назад
Не нестремно его задерживать. Закон он и для Андрея и для Васей один!
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Денис

22 минуты назад
А им самим не стремно, дедушку этого задерживать? Как то он на фоне сотрудника совсем печально выглядит
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ник

42 минуты назад
Файерстатер
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Думаю

55 минут назад
Что значит "свыше 10 человек" в переводе с канцелярского?
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