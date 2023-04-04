«Липецк» гостил у столичного «Динамо» - принимать ставки на игру мог только душевнобольной букмекер:

Липецкие волейболистки провели заключительный матч регулярного чемпионата, а может быть и Суперлиги вообще.

В последнем туре календарь подкинул команде Андрея Смирнова игру на выезде против лидера столичного «Динамо». Могли ли аутсайдеры из Липецка противопоставить что-то серьёзного одному из лучших клубов страны? Вопрос риторический: «Липецк» предсказуемо уступил – 0:3.

В первой партии динамовские тренеры выпустили на площадку основных волейболисток, включая уроженку Становлянского района бывшего лидера «Липецка» Ирину Капустину, покинувшую нашу команду прошлым летом. Капустина и Ко не оставили липчанкам даже теоретических шансов – 25:15, сама Ирина набрала 2 очка в атаке и 2 – на блоке.

Затем главный тренер хозяев Константин Ушаков сменил всю шестёрку, дав поиграть и резервисткам. На их фоне в двух следующих партиях «Липецк» выглядел получше, но всё равно уступил с одинаковым счётом – 25:19.

Самыми результативными в нашей команде стали Ангелина Дементьева и Наталья Фролова, набравшие по 9 очков. У хозяек доигровщица Маргарита Курило набрала 16 очков.

Отметим, выход на площадку у липчанок 22-летней диагональной нападающей Виктории Аникеевой. Уроженка Челябинска раньше успела поиграть даже за «Сассуоло» в итальянской «Серии А2» (втором по силе дивизионе), но пропустила почти весь нынешний сезон из-за травмы. В игре с динамовкками Аникеева набрала 1 очко.

А вообще «Липецк» провёл худший сезон в истории: наша команда сумела одержать лишь две победы, обе со счётом 3:2, ещё 4 раза набирала очки, проигрывая на тай-брейке. Итог – последнее место.

По регламенту в апреле должен состояться так называемый плей-аут – утешительный турнир с участием 4-х худших команд Суперлиги. Его должна принимать команда, занявшая среди аутсайдеров более высокое место, ею стала «Уралочка» из Екатеринбурга. Но дело в том, что турнир потерял всякий спортивный смысл: даже в случае 3-х побед «Липецка» (в которые верится с трудом) наша команда не сможет уйти с последнего места. Раньше в таких случаях утешительные соревнования отменяли, сейчас официального решения пока нет, но это было бы логично.

«Липецку» прямая дорога в стыковые матчи за сохранение прописки в Суперлиги с сильнейшей командой Высшей лиги «А» череповецкой «Северянкой». А там два варианта спасения – либо северные девушки откажутся играть, как в прошлом сезоне, либо – побеждать. Иначе элиту мы покинем.

К слову, самой результативной волейболисткой Суперлиги на первом этапе стала Наталья Малых из саратовского «Протона» - 452 очка. В прошлом сезоне Наталья приносила очки «Липецку», ещё один штрих к тому, какую команду мы потеряли…

Плей-офф с участием сильнейших команд начнётся уже завтра, 5 апреля.