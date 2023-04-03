Каждый восемнадцатый житель Липецкой области застраховался от несчастных случаев и болезней

За год липчане потратили на страховки около 6,3 миллиарда рублей, получили выплат чуть больше чем на 4 миллиарда.

Липчане купили в 2022 году более 540 тысяч страховок. За полисы они заплатили около 6,3 миллиарда рублей. Почти каждый четвертый житель региона оформил ОСАГО, каждый тринадцатый застраховал имущество, каждый восемнадцатый застраховался от несчастных случаев и болезней.



Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Липецкой области, по заключенным договорам жителям Липецкой области выплатили чуть больше 4 млрд рублей.



«В 2022 году продолжилась работа над защитой прав потребителей инвестиционного и накопительного страхования жизни. В данных видах страхования заработали новые правила, согласно которым увеличен период охлаждения до 30 дней, введено требование по раскрытию информации о доходности этих продуктов. С октября прошлого года вступили в силу обязательные требования для страхования жизни и здоровья заемщика по потребительским и ипотечным кредитам: установлен минимальный перечень обязательных страховых рисков и предоставлена возможность отказаться от дополнительных рисков.



С 1 апреля этого года страховщики должны предоставлять своим клиентам информацию о всех видах добровольных страховок в простой и доступной форме — в ключевом информационном документе. Он будет содержать информацию об основных условиях страхового продукта в объеме, не превышающем трех печатных страниц формата А4. Это поможет липчанам принимать осознанное решение о приобретении полиса, защитит их от навязывания дополнительных услуг и позволит сравнить при необходимости страховые продукты у нескольких страховщиков.



Документ будет содержать информацию о перечне страховых рисков, событиях, которые не являются страховым случаем, порядке получения страховой выплаты, основаниях для возврата страховой премии и досудебном урегулировании спора. Кроме того, предусмотрена ответственность страховщика за нарушение обязанностей по предоставлению этой информации. Так, ему придется вернуть страховую премию (за вычетом средств за использованный период страхования) в течение семи рабочих дней, если клиент откажется от продукта из-за того, что ему не предоставили по новому порядку информацию о договоре страхования, передали неполную или недостоверную информацию», — отметили в липецком отделении Банка России.