В России

38 минут назад

РЖД отправят туристические поезда через Казань

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В Казанской ратуше были обсуждены темы развития железнодорожного туризма на предстоящий сезон. Татарстан заявил о готовности внести вклад с помощью своих маршрутов, которые войдут в бренд «Великий Волжский путь». Об этом во время конференции сообщили представители государственной компании РЖД, передает Комсомольская Правда.

Помимо традиционных достопримечательностей, шопинга и природы, республика предлагает и другие интересные места для посещения. Также будет построен транспортный узел стоимостью 4 млрда рублей, который станет отправной точкой для путешествий по Волге.

Также в рамках мероприятия, в котором приняли участие представители РЖД, туроператоры и перевозчики обсудили самые популярные направления и спецпредложения для пассажиров.
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