Цены на арматурную сталь выросли с начала года почти на треть

С января по 29 марта 2023 года цены на арматурную сталь в среднем по России поднялись на 26,8%, сообщили «Известиям» в Минстрое.



Повышение стоимости арматуры произошло как у производителей и их торговых домов, так и крупных трейдеров, добавили в министерстве. Впрочем, как уточнили в Минстрое, последние две недели рост цен пока не наблюдается.



«С целью предотвращения необоснованного роста цен на сталь арматурную Минстроем направлен запрос в ФАС», — сказали в министерстве.



Также обоснованность роста цен на арматурную сталь — в некоторых регионах до 36%, попросили проверить Генпрокуратуру, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) депутаты профильного комитета Госдумы.



«Рост цен на стройресурсы неминуемо приводит к увеличению стоимости строительства, в том числе объектов социально-культурной инфраструктуры и иных объектов капстроительства, реализуемых в рамках государственных программ», — говорится в обращении.



