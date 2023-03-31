сегодня, 17:20
Цены на арматурную сталь выросли с начала года почти на треть
С января по 29 марта 2023 года цены на арматурную сталь в среднем по России поднялись на 26,8%, сообщили «Известиям» в Минстрое.
«С целью предотвращения необоснованного роста цен на сталь арматурную Минстроем направлен запрос в ФАС», — сказали в министерстве.
Также обоснованность роста цен на арматурную сталь — в некоторых регионах до 36%, попросили проверить Генпрокуратуру, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) депутаты профильного комитета Госдумы.
«Рост цен на стройресурсы неминуемо приводит к увеличению стоимости строительства, в том числе объектов социально-культурной инфраструктуры и иных объектов капстроительства, реализуемых в рамках государственных программ», — говорится в обращении.