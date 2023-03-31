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Цены на арматурную сталь выросли с начала года почти на треть

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#сталь

С января по 29 марта 2023 года цены на арматурную сталь в среднем по России поднялись на 26,8%, сообщили «Известиям» в Минстрое. 

Повышение стоимости арматуры произошло как у производителей и их торговых домов, так и крупных трейдеров, добавили в министерстве. Впрочем, как уточнили в Минстрое, последние две недели рост цен пока не наблюдается. 

«С целью предотвращения необоснованного роста цен на сталь арматурную Минстроем направлен запрос в ФАС», — сказали в министерстве. 

Также обоснованность роста цен на арматурную сталь — в некоторых регионах до 36%, попросили проверить Генпрокуратуру, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) депутаты профильного комитета Госдумы. 

«Рост цен на стройресурсы неминуемо приводит к увеличению стоимости строительства, в том числе объектов социально-культурной инфраструктуры и иных объектов капстроительства, реализуемых в рамках государственных программ», — говорится в обращении.

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#сталь

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