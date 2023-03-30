В России

18 минут назад

Производители электроники на российской элементной базе получат приоритет на госзакупках

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#электроника #госзакупки

Производители электроники на российской элементной базе теперь будут иметь преимущество на госзакупках.

По поручению президента правительство продолжает работу по обеспечению технологического суверенитета страны. Производители электроники на российской элементной базе теперь будут иметь преимущество на госзакупках. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее критерии для предоставления такого приоритета, - говорится на официальном сайте кабмина.

При проведении государственных закупок будет действовать трёхуровневый механизм допуска электроники. Наивысший приоритет получит российская техника, работающая на российских процессорах. Она будет классифицироваться как продукция "первого уровня" и иметь соответствующую отметку в реестре Минпромторга.

Если на российской технике установлены компоненты иностранного производства, то она будет считаться продукцией "второго уровня" и станет закупаться только в случае отсутствия предложений по продукции "первого уровня".

Полностью иностранная техника определена как продукция "третьего уровня". Предложения о таких поставках будут рассматриваться в последнюю очередь.
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#электроника #госзакупки

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