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59 минут назад
Кабмин направит свыше 2,5 млрд рублей на бесплатное переобучение граждан в рамках мер поддержки рынка труда
Власти РФ выделят средства на программу бесплатного обучения россиян.
Более 2,5 млрд рублей будет выделено на программу бесплатного обучения граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости". Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, - говорится на официальном сайте кабмина.
Уточняется, что выделенные средства пойдут на предоставление грантов организациям, которые готовят кадры, необходимые для рынка труда. Распределять финансирование будет Институт развития профессионального образования, который стал федеральным оператором этой программы вместе с Академией народного хозяйства и государственной службы и Томским государственным университетом.
"Рассчитываем, что эти меры помогут более чем 46 тысячам граждан пройти нужное обучение, в том числе по таким специальностям, как воспитатели дошкольных учреждений, ремонтники, строители, работники лёгкой промышленности", – заявил Мишустин в ходе заседания правительства 30 марта.
В рамках программы пройти бесплатное переобучение или получить дополнительное профессиональное образование могут в том числе безработные граждане, сотрудники, находящиеся под риском увольнения, отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет, люди старше 50 лет, женщины с маленькими детьми, а также беженцы с Украины.
Уточняется, что выделенные средства пойдут на предоставление грантов организациям, которые готовят кадры, необходимые для рынка труда. Распределять финансирование будет Институт развития профессионального образования, который стал федеральным оператором этой программы вместе с Академией народного хозяйства и государственной службы и Томским государственным университетом.
"Рассчитываем, что эти меры помогут более чем 46 тысячам граждан пройти нужное обучение, в том числе по таким специальностям, как воспитатели дошкольных учреждений, ремонтники, строители, работники лёгкой промышленности", – заявил Мишустин в ходе заседания правительства 30 марта.
В рамках программы пройти бесплатное переобучение или получить дополнительное профессиональное образование могут в том числе безработные граждане, сотрудники, находящиеся под риском увольнения, отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет, люди старше 50 лет, женщины с маленькими детьми, а также беженцы с Украины.