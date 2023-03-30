В Хлевном затопило улицу Советскую

В районной администрации пока не решили, как увести с дороги грунтовые воды.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

В редакцию GOROD48 прислали видеоролик снятый из салона автомобиля в селе Хлевное. На видео — широкий поток воды, который течет то по одну, то по другую сторону дороги по улице Советской.



— Хочется показать, как утекают деньги налогоплательщиков. Дорога вся в воде. Она прет огромным потоком. Это не растаявший снег, его уже нет. Вода идет из колодцев. Вода — 50 рублей за кубометр, — говорит водитель.



— Это бежит и весной, и летом, и зимой, — добавляет его пассажир.



Мы обратились за комментариями в МУП «Хлевенский водоканал».



— Почему эти люди нам-то не позвонили? — искренне изумилась диспетчер водоканала. — У нас такой заявки нет.



Может, потому и не обратились, если вода, как сказано в ролике, «бежит и весной, и летом, и зимой».



Впрочем, диспетчер МУПа быстро разобралась в ситуации. По ее словам, на улице Советской — проблема с грунтовыми водами. Их уровень так высок, что вода регулярно затапливает дорогу:



— Если бы это был порыв водопровода, у жителей улицы не было в кранах воды. А на ее отсутствие или падение напора никто не жалуется.



Еще в декабре прошлого года районная газета «Донские вести» опубликовала статья на эту тему под названием «Ни проехать, ни пройти». Цитата: «Вот уже много лет с приходом зимы дорога по улице Советская в Хлевном покрывается ледовыми фигурами, которые осложняют передвижение не только автомобилистов, но и пешеходов. Местные жители устали от полосы препятствий, которую приходится преодолевать каждый сезон. При этом, по их словам, сложности на дороге возникают как зимой, так и осенью, весной. А виной всему — бесконечный поток воды, который затапливает не только дорожное полотно, но и пешеходные зоны, участки перед домами. В период сильных дождей на одной из центральных улиц нашего села образуется настоящий водоём. О весне и вовсе говорить страшно».



В этой же статье начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства администрации района Денис Гаджиев сообщает, что специалистам «в первую очередь нужно выяснить причину, откуда образуется эта вода: жители выкачивают ее из колодцев на дорогу, или она стекает с приусадебных участков. Нужна конкретная причина. Мы понимаем, что эта вода грунтовая. Но каким образом она попадает на дорогу? Или это чей-то целенаправленный акт, или природная особенность данной местности».



— Мы более-менее разобрались в проблеме. Причина — грунтовые воды. Мы определились с объемами этой воды и теперь думаем, как бы эту воду с дороги убрать, — сказал GOROD48 Денис Гаджиев.



Если в интервью «Донским вестям» Денис Гаджиев сообщил, что обустройство ливневой канализации вряд ли решит проблему. «Будет ли она успевать сбрасывать воду? Есть большая вероятность, что завтра же она переполнится, замерзнет, станет уровнем выше дороги и всё начнётся сначала». В разговоре с GOROD48 он уже не был столь категоричным. И в самом деле, с чего бы вдруг переполниться ливневке, если она представляет собой не закрытый резервуар, а просто трубу, по которой чистую грунтовую воду можно сбрасывать в ближайший овраг или же в реку Дон?



— Мы будем разрабатывать необходимые мероприятия, чтобы решить эту проблему, — сказал нам чиновник.