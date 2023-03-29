36 минут назад
«Киа» и «УАЗ» разлетелись по обочинам после столкновения
В аварии пострадал водитель «УАЗа».
В Липецком районе на подъезде к Липецку от трассы «Дон» столкнулись автомобили «Ауди» под управлением 25-летнего водителя и «ГАЗель» с 26-летним водителем за рулем. С места аварии доставлены в больницу водитель и 18-летняя пассажирка «Ауди».
В Липецке на улице Папина 40 летняя женщина за рулем «БМВ» сбил 21-летнего парня. Ему оказали медицинскую помощь и отправили домой.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 15 аварий, они обошлись без пострадавших.
Фото УГИБДД по Липецкой области
Муха