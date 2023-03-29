Происшествия

36 минут назад

«Киа» и «УАЗ» разлетелись по обочинам после столкновения

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#авария #ДТП
«Киа» и «УАЗ» разлетелись по обочинам после столкновения

В аварии пострадал водитель «УАЗа».


Около семи утра 28 марта в Грязинском районе на дороге Верхний Телелюй – примыкание к автодороге Грязи – Коробовка столкнулись автомобили «Киа» под управлением 40-летнего мужчины и «УАЗ» с 55-летним водителем. Как сообщает УГИБДД, в аварии получил травму водитель «УАЗа», госпитализация ему не понадобилась.

В Липецком районе на подъезде к Липецку от трассы «Дон» столкнулись автомобили «Ауди» под управлением 25-летнего водителя и «ГАЗель» с 26-летним водителем за рулем. С места аварии доставлены в больницу водитель и 18-летняя пассажирка «Ауди».

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В Липецке на улице Папина 40 летняя женщина за рулем «БМВ» сбил 21-летнего парня. Ему оказали медицинскую помощь и отправили домой.

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 15 аварий, они обошлись без пострадавших.

Фото УГИБДД по Липецкой области

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#авария #ДТП

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Муха

13 минут назад
"40 летняя женщина за рулем «БМВ» сбил..." Это гермафродит?
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