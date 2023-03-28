сегодня, 17:34
Жильцы дома по улице Звёздной написали коллективную жалобу на пивной магазин
На улице Звёздной торговали пивом со стороны фасада жилого многоквартирного дома. А это нарушает требования областного закона.
«Установлено, что вход для покупателей в магазина организован со стороны фасада жилого многоквартирного дома, где находятся входы (подъезды) в жилые помещения многоквартирного жилого дома, что свидетельствует о нарушении требований статьи 5 Закона Липецкой области № 118-ОЗ. Помощником прокурора Советского района Липецка будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на запрет розничной продажи алкогольной продукции в этом магазине», - отмечают в управлении потребрынка.
Фото - vk.com/club194315413
Я рад за нашу прокуратуру.
Гость.
Зоя
Это уже есть такое.