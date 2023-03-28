Жильцы дома по улице Звёздной написали коллективную жалобу на пивной магазин

На улице Звёздной торговали пивом со стороны фасада жилого многоквартирного дома. А это нарушает требования областного закона.

Жильцы одного из домов по улице Звёздной написали коллективную жалобу на работу пивного магазина. Как сообщает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, его сотрудники побывали там совместно с прокуратурой Советского района Липецка.«Установлено, что вход для покупателей в магазина организован со стороны фасада жилого многоквартирного дома, где находятся входы (подъезды) в жилые помещения многоквартирного жилого дома, что свидетельствует о нарушении требований статьи 5 Закона Липецкой области № 118-ОЗ. Помощником прокурора Советского района Липецка будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на запрет розничной продажи алкогольной продукции в этом магазине», - отмечают в управлении потребрынка.