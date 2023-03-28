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Жильцы дома по улице Звёздной написали коллективную жалобу на пивной магазин

4 965
#торговля #алкоголь
5
Жильцы дома по улице Звёздной написали коллективную жалобу на пивной магазин

На улице Звёздной торговали пивом со стороны фасада жилого многоквартирного дома. А это нарушает требования областного закона.

Жильцы одного из домов по улице Звёздной написали коллективную жалобу на работу пивного магазина. Как сообщает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, его сотрудники побывали там совместно с прокуратурой Советского района Липецка.

«Установлено, что вход для покупателей в магазина организован со стороны фасада жилого многоквартирного дома, где находятся входы (подъезды) в жилые помещения многоквартирного жилого дома, что свидетельствует о нарушении требований статьи 5 Закона Липецкой области № 118-ОЗ. Помощником прокурора Советского района Липецка будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на запрет розничной продажи алкогольной продукции в этом магазине», - отмечают в управлении потребрынка.

Фото - vk.com/club194315413
4 965
#торговля #алкоголь
5

Комментарии (4)

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Как гость
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Я рад за нашу прокуратуру.

12 минут назад
Они всесторонне подкованы. Балкон рухнул - прокуратура пришла. Дите выпало с 16 этажа - прокуратура пришлс. Можно продолжать долго. Только причем тут прокуратура?
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Гость.

21 минуту назад
Уберите пивнушку во дворе Космонавтов 106,посетители в туалет ходят в наш дом,и во двор. И Бархат круглосуточный напротив нужно убрать. Почему молчат жители этого дома,почти каждую ночь там драки.
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Зоя

30 минут назад
На ул Космонавтов во дворе жилого дома через стенку с Чижиком открылась пивнушка это не нарушения ???????? 8 микр весь утыкан пивнушками а детских площадок и газонов нет.
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Это уже есть такое.

41 минуту назад
Значит будут семечки и чипсы с нагрузкой пиво продовать. Или на задачи довать.
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