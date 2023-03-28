Осужденного в четвёртый раз за пьяную езду водителя отправили на год в колонию общего режима

На этот раз пьяным он попал ДТП.

Липецкий районный суд вынес приговор 47-летнему мужчине из Новой Деревни за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим за это судимости.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина до этого уже трижды был судим по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»: в сентябре и октябре 2018-го года и в январе 2020-го года.



8 июня 2021-го года мужчина освободился из исправительной колонии №2, но уже спустя год — 29 июля 2022 года снова сел за руль автомобиля «ВАЗ-21140» пьяным и попал в ДТП на дороге Липецк-Данков на улице Советская в новой Деревне Липецкого района. Во время неудачного маневра его машина столкнулась с двигавшимся во встречном направлении и имевшим преимущество в движении автомобилем «ВА3-2114». Экипаж ДПС сразу заметил запах алкоголя из рта водителя, нарушение речи и неустойчивость позы мужчины, и алкотектор это подтвердил, показав в выдыхаемом воздухе концентрацию этилового спирта в размере 1,004 мг/л.



Подсудимый вину признал. Уголовное дело рассматривали в особом порядке. В результате путём присоединения неотбытой части наказания за пьяную езду по приговору Правобережного суда от 24 января 2020 года мужчину приговорили к году лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишению прав на 4 года. Мужчину взяли под стражу в зале суда.