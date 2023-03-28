Происшествия

41 минуту назад

24-летнюю экс-начальницу почты осудили за хищение 111 698 рублей

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#присвоение #растрата
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24-летнюю экс-начальницу почты осудили за хищение 111 698 рублей

Женщина получила два года условно.

Тербунский районный суд вынес приговор 24-летней бывшей начальнице отделения почтовой связи в селе Урицкое. Почту женщина возглавляла недолго: с 23 июня по 18 октября 2022 года, а потом в отделении почтовой связи вскрылось хищение денег. Не досчитались 111 698 рублей, полученных от оказания услуг и продажи продуктов и непродовольственных товаров.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, подсудимая полностью признала вину, частично возместила ущерб, признала требования о возмещении оставшейся суммы — 55 698 рублей и согласилась её выплатить.

В результате женщину признали виновной по части 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и назначили ей два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Добавим, что после случившегося карьера женщины резко пошла вниз — сейчас она работает уборщицей в Тербунской ЦРБ.
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#присвоение #растрата
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