В Липецком районе горел промышленный объект

За сутки произошло в Липецкой области пять серьезных пожаров.



Ночью 28 марта в селе Кузьминские Отвержки Липецкого района на улице Рудничной вспыхнул пожар в металлическом ангаре площадью 1200 квадратных метров. Огнем повреждена транспортерная лента и часть твердого топлива на площади 20 квадратных метров.



Днем ранее в селе Сенцово Липецкого района сгорела деревянная хозпостройка, а на улице Энергостроителей в Липецке пожар возник в квартире пятиэтажки — огонь, повредивший вещи на одном квадратном метре, очевидцы потушили его до приезда пожарных.



На тушение сухой травы пожарные выезжали дважды — к селу Боринское Липецкого района и на улицу Известковую в Липецке.

