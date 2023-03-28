Происшествия

22 минуты назад

В Липецком районе горел промышленный объект

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#МЧС #пожар
В Липецком районе горел промышленный объект

За сутки произошло в Липецкой области пять серьезных пожаров.

Ночью 28 марта в селе Кузьминские Отвержки Липецкого района на улице Рудничной вспыхнул пожар в металлическом ангаре площадью 1200 квадратных метров. Огнем повреждена транспортерная лента и часть твердого топлива на  площади 20 квадратных метров.

Днем ранее в селе Сенцово Липецкого района сгорела деревянная хозпостройка, а на улице Энергостроителей в Липецке пожар возник в квартире пятиэтажки — огонь, повредивший вещи на одном квадратном метре, очевидцы потушили его до приезда пожарных.

На тушение сухой травы пожарные выезжали дважды — к селу Боринское Липецкого района и на улицу Известковую в Липецке.
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#МЧС #пожар

Комментарии (1)

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Безмасочник

16 минут назад
Только на фотке не пожарник, такая экипировка на пожаре не нужна.
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